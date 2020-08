Profilage saison 11 : bientôt une suite sur TF1 ? Philippe Bas parle de l'avenir de la série

Le retour aura été court mais fort en émotion. Ce jeudi 27 août 2020, TF1 a en effet diffusé les deux derniers épisodes de la saison 10 de Profilage. Un final très important pour les acteurs, puisqu'il a permis à tout le monde de rendre hommage à Jean-Michel Marcial, l'inoubliable interprète du commissaire Grégoire Lamarck, décédé l'an passé.

A ce sujet et au micro d'Allociné, Philippe Bas a notamment fait part de sa satisfaction vis-à-vis du travail réalisé par l'équipe créative, "On a pu modifier certaines choses dans le scénario et c'est pour ça que cette saison lui est dédiée. Les auteurs ont été formidables car ils ont réussi à trouver quelque chose de cohérent pour qu'on puisse finir avec lui et que ce soit notre manière à nous d'honorer sa mémoire".

Une saison 11 déjà en préparation

Cependant, si l'on pouvait imaginer que la mort de ce comédien emblématique de la série allait convaincre l'équipe de tourner la page et d'arrêter Profilage au terme de cette saison 10, il n'en sera finalement rien. Toujours auprès d'Allociné, Philippe Bas a au contraire confirmé son intention de poursuivre l'aventure, "Je reste très attaché à Profilage et je n'ai aucune envie d'arrêter".

L'interprète de Rocher l'a donc précisé, une saison 11 est actuellement "dans les tuyaux" et "l'écriture va bientôt commencer". Une nouvelle qui devrait rassurer les fans et qui fait son bonheur. A l'écouter, il s'amuse toujours autant sur les plateaux, "Tourner la saison 11 fait partie de mes principaux projets pour 2020. Je trouve que la série ne s'essouffle pas du tout. Elle n'est plus à l'image des premières saisons mais ce n'est pas grave au fond, elle a su se réinventer. Je n'ai pas du tout l'impression de tourner en rond. Et ça, ça change tout."

Encore plus de Profilage ?

Enfin, le comédien a révélé une autre bonne nouvelle : cette prochaine saison 11 devrait être plus longue que la précédente. Après avoir confessé, "La seule chose que j'aurais aimé c'est qu'on tourne davantage d'épisodes [en saison 10], mais c'était compliqué étant donné les circonstances. Parce que souvent le public trouve que la diffusion passe un peu vite", Philippe Bas a déclaré, "En saison 11 on essaiera sûrement de tourner un peu plus d'épisodes." Qui a dit que 2020 était une année pourrie ?