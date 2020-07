Profilage saison 10 : TF1 annonce la suite de la diffusion !

Profilage saison 10 de retour le...

Pendant le confinement, il a fallu faire preuve de patience avant de mater la suite des séries comme Demain nous appartient. Le feuilleton quotidien de TF1, que Charlotte Valandrey a décidé de quitter, a repris son cours, mais les téléspectateurs sont aussi impatients de voir la suite de Profilage saison 10.

Alors, quand seront diffusés les quatre derniers épisodes ? On a une bonne nouvelle pour vous : la chaîne a annoncé le retour de la nouvelle saison avec Shy'm (Tamara Marthe de son vrai nom) et Philippe Bas. Rendez-vous le 20 août sur TF1 ! Oui, il faut encore attendre un peu, courage.

On s'était arrêté où ?

Avant d'être déprogrammée au mois de mars à cause du coronavirus, la saison 10 de Profilage s'est arrêtée avec le dernier épisode de Jean-Michel Martial, décédé en octobre 2019. L'épisode 4 dévoilait aussi les retrouvailles d'Elisa (Shy'm) avec son ex, Roman, et une scène qui a pas mal marqué les téléspectateurs : Tamara Marthe se dévoilant dans le plus simple appareil.

Dans une interview accordée à Télé Loisirs, la chanteuse et actrice a donné quelques infos sur les coulisses de sa séquence nue : "j'ai eu le droit de la refuser, mais je me suis dit que je devais être au service de l'histoire, de mon personnage, au service de l'esthétique visuelle. (...) Je portais un cache sexe et des cache tétons. Mais quand même je me suis retrouvée en petite tenue au milieu d'une équipe technique, en extérieur alors qu'il fait très froid... et on voyait quasiment toute mon anatomie."