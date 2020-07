Demain nous appartient : Charlotte Valandrey annonce son départ et explique les raisons

Théo Cosset réagit

L'annonce de Charlotte Valandrey a beaucoup fait réagir ses abonnés, la plupart ne sont pas hyper contents : "C'est vraiment triste. Vous allez nous manquer", "pars pas stp", "quel dommage", "oh nannnn, votre rôle était juste magnifique", "merci pour ce que vous avez apporté à cette série, les intrigues que vous avez défendu ! J'ai appris à vous découvrir d'une autre manière grâce à DNA !", peut-on lire en commentaires.

Théo Cosset, aka Arthur dans Demain nous appartient, a lui aussi commenté le départ de sa maman fictive : "ma Charlotte Valandrey merci pour ce que tu m'as apporté, tu es une de mes plus belles rencontres sur DNA . Je te souhaite le meilleur et surtout de bien prendre soin de toi, encore merci pour ta gentillesse, ta bienveillance et tes précieux conseils envers moi. Bisous ma maman de fiction."

De son côté, Juliette Tresanini a écrit sur Twitter : "À très vite ma @ChValandreyOff , on a lancé la série ensemble, c'était fort, excitant, on ne savait pas comment notre couple à l'écran serait perçu... et ça a marché, le public était au rendez-vous🙏 Je suis certaine qu'on se retrouvera sur plein de beaux projets ensemble."