Demain nous appartient : Arthur Legrand (Gabriel) annonce son départ, voici son remplaçant

Les raisons du départ d'Arthur Legrand

Et encore un nouveau départ ! Alors que Marysole Fertard, Garance Teillet et Joaquim Fossi ont quitté Demain nous appartient et que Solène Herbert, Samira Lachhab et Lorie Pester sont parties de manière temporaire, un autre de la série de TF1 a annoncé son départ : Arthur Legrand, aka Gabriel.

C'est ce mercredi 1er juillet qu'il est apparu pour la dernière fois : "Dernière séquence sur @dna_tf1 @tf1 Parfois les mots d'un fils aident à franchir n'importe quelle Montagne. Dites à vos mères à quelle point elles sont importantes à vos yeux... Merci @marie_catrix pour cette dernière séquence !", a-t-il écrit en légende de la vidéo de son ultime séquence émouvante avec Marie Catrix (Morgane).

Mais pour quelle raison Arthur Legrand a-t-il décidé de partir de Demain nous appartient ? Tout simplement à cause d'un problème d'emploi du temps comme le révèle Allociné : "Selon la chaîne, l'interruption du tournage durant le confinement ayant bousculé les plannings, Arthur Legrand n'était plus disponible au moment de la reprise puisqu'il était engagé sur un autre tournage à la même période."