Shy'm (Profilage) raconte les coulisses de sa scène nue : "J'ai eu le droit de la refuser"

Suite à l'épidémie de coronavirus, qui sévit dans le monde entier, la saison 10 de Profilage est déprogrammée : vous ne verrez donc pas la suite sur TF1, du moins pas pour le moment. Avant de s'arrêter, la série a offert un épisode assez intéressant aux téléspectateurs, mais ces derniers ont surtout retenu la scène où on peut voir Shy'm (Tamara Marthe de son vrai nom) complètement nue. Cette séquence a beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux.

"Je portais un cache sexe et des cache tétons"

Dans une interview accordée à Télé Loisirs, l'interprète de Elisa Bergman aux côtés de Philippe Bas explique pourquoi elle a accepté de la tourner : "Cette scène a apporté son lot de questions... même si on a l'impression que je suis complètement impudique dans mes clips, que je peux être très sexy dans Danse avec les Stars, on est loin de ce que je devais tourner dans cette scène. J'ai eu le droit de la refuser, mais je me suis dit que je devais être au service de l'histoire, de mon personnage, au service de l'esthétique visuelle."

Shy'm avoue ensuite qu'elle n'était en réalité pas entièrement nue dans l'épisode 4 de la saison 10 de Profilage : "Je portais un cache sexe et des cache tétons. Mais quand même je me suis retrouvée en petite tenue au milieu d'une équipe technique, en extérieur alors qu'il fait très froid... et on voyait quasiment toute mon anatomie. Et au final, une fois sortie de ma loge, il y a eu ce moment où j'ai oublié ma pudeur et ma timidité après avoir entendu le mot 'Action !'. J'ai oublié que j'étais nue, je me suis oubliée. J'étais Elisa Bergman, au service de la série et j'ai fait confiance à mon réalisateur."