Shy'm maman : elle annonce la naissance de son petit garçon 👶

En octobre 2020, Shy'm dévoilait une jolie surprise à ses fans dans le clip de son nouveau morceau Boy : sa première grossesse, un an après sa terrible fausse couche. Une première grossesse qu'elle a tenu à garder secrète au début : "Il y a un moment donné où on allait être au courant de toute façon, je n'avais pas envie que ça soit une information qu'on me vole", a confié la chanteuse en interview avec PRBK. Trois mois plus tard, son petit garçon est né !

Shy'm annonce la naissance de son fils !

C'est le 22 janvier 2021 que Shy'm a mis au monde son premier enfant comme elle l'a annoncé avec un message original sur Instagram : "Enterrés mes peines et chagrins égoïstes. Adieu Futile, nombril, ombre mélancolique. Le 22.01.21...et depuis, les plus belles cernes de ma vie. Neuve, vivante, à toi, Merci", a-t-elle posté en légende d'une photo d'elle aux côtés de son fils, dont le prénom reste encore un mystère.