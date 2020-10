Shy'm enceinte : comment elle a réussi à garder le secret de sa grossesse (Interview)

Double surprise pour les fans de Shy'm ce vendredi 23 octobre 2020 ! La chanteuse a dévoilé un nouveau clip, celui de Boy, dans lequel elle annonce une bonne nouvelle : elle est enceinte d'un petit garçon ! Dans une interview accordée à Purebreak X Purecharts, la chanteuse est revenue sur sa grossesse et a expliqué que c'était le bon moment pour elle : "Évidemment que j'aurais pu essayer de tomber enceinte plus tôt. Mais surtout, je n'avais pas le contexte qui m'en donnait envie en tout cas. Là, j'ai l'impression que les planètes se sont alignées au bon moment avec le bon contexte, la bonne personne, et puis j'accueille cette nouvelle avec évidemment beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonheur."

Enceinte, Shy'm se confie sur sa grossesse

C'était important pour elle de faire cette annonce en musique : "Pour moi c'était la meilleure façon de l'annoncer au public qui me suit, d'annoncer à mes fans aussi qui, quand ils vont l'apprendre, je crois qu'il y en a beaucoup qui seront certainement aussi heureux que moi parce qu'ils savent que c'est un sujet qui m'a touchée pendant des années". Elle explique avoir longuement réfléchi à la façon d'annoncer la nouvelle : "Il y a un moment donné où on allait être au courant de toute façon, je n'avais pas envie que ça soit une information qu'on me vole. Je ne voulais pas un post sur les réseaux sociaux. Il y avait une vulgarisation du truc qui ne me plaisait pas".

Comment elle a gardé le secret

Elle révèle également comment elle a réussi à garder le secret pendant plusieurs mois, chose qui a "été hyper difficile" : "Pour pas que beaucoup de gens soient au courant, je suis moins sortie, il a fallu trouver des excuses comme "Je suis fatiguée" ou "J'ai pris une grosse cuite"", avoue-t-elle. D'ailleurs, elle n'a pas pu cacher longtemps la nouvelle auprès de ses proches : "J'ai dû leur dire tout de suite, car quand ils m'ont vu prendre un verre d'eau au lieu du vin... (Rires) Voilà, ce n'est pas trop dans mes habitudes !". On vous laisse regarder l'interview.

