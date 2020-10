Shy'm enceinte : elle dévoile sa grossesse dans son nouveau clip "Boy"

Un an après la sortie de son album "Agapé", Shy'm fait son retour en musique. Ces derniers mois, la star s'était plus consacrée à la comédie puisqu'elle avait notamment tourné dans la saison 10 de Profilage face à Philippe Bas. Mais en fait, elle nous cachait un grand secret : elle est enceinte. Et quoi de mieux qu'un clip pour annoncer la bonne nouvelle à ses fans ?

Shy'm dévoile sa grossesse dans le clip de Boy

C'est cette nuit que Shy'm a dévoilé sa nouvelle chanson, Boy, ainsi que son clip et sa grossesse, par la même occasion. La chanteuse et actrice attend un petit garçon avec son amoureux dont elle n'a pas souhaité révéler l'identité. Très heureuse comme elle l'a confié à PRBK en interview, la future maman a trouvé tout naturel d'annoncer la nouvelle à ses fans via son nouveau titre, dédié à son futur fils. "Le mettre en musique, c'était la meilleure façon pour moi de l'annoncer, notamment à mes fans. Je ne voulais pas que ce soit dit de façon vulgaire ou banale" nous a-t-elle expliqué.

Pour son clip, Shy'm met en avant la diversité en s'accompagnant de danseuses aux couleurs de peaux et types de corps différents. Un clip résolument féministe. "Je voulais célébrer la féminité, la femme, parce qu'elle est puissante, elle est courageuse, elle transmet. Elle est indispensable à l'humanité. Je voulais montrer ce côté fort qu'il y a chez une femme, et que le 34 et le ventre plat ne sont pas un critère de beauté" explique-t-elle à PRBK.

