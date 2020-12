M. Pokora et Christina Milian : 2ème bébé en approche, la chanteuse est enceinte !

Les deux amoureux ont partagé des photos sur Instagram pour l'annonce de la grossesse. M. Pokora et Christina Milian ont ainsi posté une image montrant le baby bump de Christina Milian, avec Issaiah touchant le ventre de sa maman. L'actrice de Falling Inn Love sur Netflix a aussi publié un cliché sur la plage devant un magnifique coucher de soleil, montrant M. Pokora qui embrasse le ventre rond de sa dulcinée.

Un couple qui dure

En couple depuis 2017, M. Pokora et Christina Milian avaient officialisé leur relation avec des photos et des vidéos de baisers et de câlins sur les réseaux. Depuis 3 ans, ils filent le parfait amour au point de ne plus se quitter. Même si au départ ils ne vivaient pas sur le même continent, lui étant en France et elle aux Etats-Unis, ils ont fini par ne plus se lâcher. D'ailleurs, dans une vidéo YouTube, la star américaine avait avoué vouloir des enfants avec le frenchy mais aussi pourquoi pas, se marier avec lui : "Un mariage pourrait avoir lieu. Ca ne me dérangerait pas. Simplement, ce n'est pas quelque chose pour laquelle je pousse, mais j'y suis absolument ouverte".