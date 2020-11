Shy'm enceinte : elle révèle avoir fait une fausse couche l'année dernière

Après avoir gardé sa grosses secrète pendant plusieurs mois, c'est via son clip "Boy" que Shy'm révélait le 23 octobre dernier être enceinte. "Le mettre en musique, c'était la meilleure façon pour moi de l'annoncer, notamment à mes fans. Je ne voulais pas que ce soit dit de façon vulgaire ou banale" nous a-t-elle expliqué en interview. Ce n'est pourtant pas la première fois que la chanteuse tombe enceinte.

Shy'm victime d'une grossesse extra-utérine l'année dernière

Ce samedi 31 octobre, elle a en effet confié avoir été victime d'une grossesse extra-utérine l'année dernière, il y a "un an jour pour jour" : "Je me suis retrouvée à l'hôpital, le ventre et le coeur à l'envers en plein Halloween, en pleine GEU (grossesse extra-utérine ndlr), en plein horror movie". Heureusement, la chanteuse a réussi à retomber enceinte et, aujourd'hui, tout semble se passer pour le mieux : "Un an après, bien que fébrile et à prier 'tous les jours, je ne vois plus mes pieds tant mon ventre est rond."

La chanteuse se confie sur sa fausse couche

Si elle a décidé de se confier sur cette expérience douloureuse, c'est pour soutenir les autres femmes dans son cas : "Je garde habituellement mes tracas à moi dans un coffre (très) fort, mais je ne peux m'empêcher, en ce jour, de penser à 'lui' et de penser à toutes ces femmes qui se découragent, désespèrent et se battent pour accéder à ce rêve qui semble si accessible, ordinaire et à la portée de toutes". Shy'm n'est malheureusement pas la seule célébrité à avoir fait une fausse couche : Eliza Taylor, Julia Paredes, Shay Mitchell, Claire Holt et même Kim Kardashian se sont elles aussi confiées récemment sur la perte de leur bébé...