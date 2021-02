Danse avec les stars 11 : Vitaa enfin au casting ? Pourquoi ça n'arrivera jamais

Vitaa refuse de participer à DALS

L'émission Danse avec les stars va-t-elle accueillir l'une des plus grandes célébrités du moment pour sa 11ème édition ? Malheureusement, la réponse est non. Alors que Vitaa enchaîne les succès musicaux depuis sa collaboration avec Slimane, l'interprète de Avant toi a confié auprès de Mouloud Achour dans Clique X qu'elle n'est pas du tout attirée par le programme de TF1.

Malgré les nombreuses propositions qui lui ont déjà été faites par le passé, la chanteuse a révélé ne pas se sentir faite pour une telle émission, "Je ne ferai jamais quelque chose qui ne me ressemble pas. J'ai trop de pudeur". Selon elle, sa carrière artistique se résume principalement au chant et non pas à la danse. De fait, elle n'arriverait pas à se laisser emporter par le principe de DALS, "Je n'oserais pas me montrer dans des situations où je n'assume pas à 100 %, où je ne suis pas moi-même et où je ne suis pas à l'aise. Je ne sais pas faire semblant. Je ne suis pas une bonne danseuse."

Une émission pas faite pour elle

Bien évidemment, elle a tenu à le préciser, son refus n'a rien à voir avec un jugement de sa part concernant l'émission. Aussi, il est inutile d'aller chercher des clashs là où il n'y en a pas, "Je comprends pourquoi Amel Bent, qui a brillé dans le programme, Tal, Shy'm ou Matt l'ont fait. La danse fait partie de leur vie et ils la maîtrisent. ça a fonctionné pour eux." Elle l'a simplement confié, même si Danse avec les stars est avant tout là pour sortir de sa zone de confort et s'amuser, elle ne s'y retrouve pas, "Je suis convaincue que ça m'aurait desservie de le faire".

Enfin, attention, n'allez pas non plus imaginer que Vitaa a désormais la grosse tête et s'estime au-dessus du programme. La chanteuse l'a également assuré, "Je n'ai pas le sentiment d'être une star. Je déteste ce mot." Une mauvaise nouvelle pour nous, une bonne nouvelle pour Jessica (Koh Lanta, l'île des héros) qui espère encore intégrer la prochaine saison.