Vitaa et Slimane : un nouvel album commun déjà prévu ? "On ne se ferme à rien" (Interview)

Cette année 2020, fortement touchée par l'épidémie de Covid-19, n'a pas seulement eu des conséquences désastreuses sur le monde du cinéma, elle a également eu un fort impact sur celui de la musique. Avec les gestes barrières à respecter et les interdictions de rassemblements afin de limiter la propagation du virus, de nombreux artistes ont en effet été contraints de mettre fin à leurs projets. C'est notamment le cas de M. Pokora qui a récemment annoncé l'annulation de sa tournée.

Une tournée annulée pour Vitaa et Slimane ?

Une situation catastrophique qui n'inquiète pas (pour l'instant) Slimane et Vitaa. Au micro de Purebreak lors d'une interview exclusive, la chanteuse a dans un premier temps révélé que le duo était loin de la situation du compagnon de Christina Milian, "Pour comparer avec Matt, il était en fin de tournée, il avait déjà beaucoup joué son spectacle et là il lui restait quelques dates qui étaient assez éparpillées. Et au final, quand ça coûte trop cher et que c'est trop compliqué, on est obligé d'annuler. Nous, on est sur un lancement d'une tournée, ça signifie qu'on n'a pas performé une seule date donc on a tout un routing qu'on essaie d'adapter, réadapter."

De fait, malgré une ambiance plutôt morose dans le monde, les deux amis restent positifs quant à l'avenir de leur projet commun, "Franchement, on espère pas annuler la tournée. Pour l'instant on a cette chance de passer un peu entre les mailles du filet (...) On est sur du report partout, on est contents de dire que c'est du report et franchement, on n'a pas envie de dire qu'on va annuler des dates. J'arrive pas à me dire que d'ici 6 mois, ils ne vont pas réussir à maîtriser cette épidémie. On patiente."

Un nouveau projet déjà au programme ?

Des propos qui devraient rassurer les fans, suivis d'une déclaration qui pourrait également les enchanter. Interrogé par nos soins sur le sens du titre 'On se reverra' que l'on peut découvrir dans la réédition de leur album, le duo a confirmé qu'un nouveau disque à deux n'était pas à exclure dans le futur. "On n'exclu jamais rien car on ne sait jamais. (...) Pour le côté artistique, on ne se ferme à rien. On ne s'était pas dit en commençant VersuS qu'on allait faire encore 10 chansons de plus" a notamment expliqué Slimane.

Toutefois, le chanteur l'a aussi rappelé, le sens premier de ce titre était principalement d'assurer aux fans que, nouvelles chansons ou non, les deux artistes ne se perdront jamais de vue, "C'est surtout que "on se reverra" ça veut dire plein de choses pour nous. On ne se suffit pas, on n'est pas que Slimane et Vitaa façon VersuS. Quand on dit "on se reverra" c'est "on se reverra tout le temps". La vie va continuer, on va continuer de vivre des choses ensemble, on va continuer d'être amis."

Bref, pas de nouvel album prévu dans l'immédiat, mais la porte reste tout de même ouverte pour un tel projet. Et dans le cas où un nouveau confinement devait être imposé par le gouvernement, il pourrait bien arriver plus tôt que prévu...

Contenu exclusif. Ne pas mentionner sans citer PRBK.