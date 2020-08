M. Pokora annonce l'annulation de sa tournée : "on a essayé jusqu'au bout"

Mauvaise nouvelle pour les fans de M. Pokora. Dans une vidéo partagée sur son compte Instagram ce dimanche 30 août 2020, c'est "le coeur lourd" que le chanteur a annoncé l'annulation de sa tournée "Pyramide Tour", laquelle devait démarrer le 15 septembre prochain. En cause : la crise sanitaire du coronavirus (covid-19). "On a été contraints de l'annuler, avec tout ce qui se passe en ce moment, avec la recrudescence du nombre de cas, le nombre de départements qui passent en rouge... Cela fait beaucoup d'interdictions et d'incertitudes pour mettre en place une telle tournée" déclare-t-il, affirmant être "le premier déçu".

M. Pokora annonce l'annulation de sa tournée

"On a essayé jusqu'au bout" précise celui qui est devenu papa en janvier. Pour rappel, début août, il poussait un coup de gueule contre les règles imposées par le gouvernement... S'il a promis de se "venger sur la prochaine" tournée, il faudra néanmoins se montrer patient. La tournée de M. Pokora ne pourra pas être reportée à 2021, en raison de l'emploi du temps chargé du chanteur. "Je vous remercie du fond du coeur pour votre soutien et j'espère qu'on se retrouvera très bientôt". En conclusion, l'interprète de Si t'es pas là et Tombé met en garde ses fans : "En attendant, prenez soin de vous, faites attention aux gestes barrière, respectez les consignes parce qu'on n'en a pas fini avec ce foutu virus. Prenez bien soin de vous et de vos familles".