M. Pokora : ses concerts menacés, il pousse un nouveau coup de gueule contre le gouvernement

La crise liée à la Covid-19 n'a fait plaisir à personne et encore moins à certaines stars de la musique. A cause du confinement et des règles sanitaires, les artistes ont dû annuler ou repousser leurs concerts. Avant même l'annonce du confinement, M. Pokora s'était déjà énervé début mars suite au report de plusieurs dates. En mai, le chanteur avait interpellé le gouvernement et reçu une réponse d'Emmanuel Macron. Mais il est toujours aussi remonté !

M. Pokora tacle les règles imposées par le Ministère de la Culture

Ce mercredi 5 août, le chanteur de Si t'es pas là et Tombé a poussé un nouveau coup de gueule dans sa story Instagram. En cause ? Un nouveau décret publié le 4 août par le Ministère de la culture. On peut y découvrir que les rassemblements de plus de 5.000 personnes seront bien de nouveau autorisés dès le 1er septembre prochain mais avec la mise en place de règles sanitaires notamment la distanciation sociale entre les groupes ou bien le port du masque, obligatoire à l'entrée mais uniquement recommandé lorsque le spectateur est installé. Des règles trop vagues et impossibles à mettre en place selon le compagnon de Christina Milian.

"OK on a bien compris qu'on était la dernière roue du carrosse... (...) Soit vous annoncez 'concerts possibles avec port du masque obligatoire jusqu'à tant de personnes', soit vous interdisez et au moins on sait à quoi s'en tenir et on passe à autre chose" a écrit le chanteur dans sa story. M. Pokora pointe du doigt l'impossibilité de maintenir la distanciation sociale lors de concerts. "Votre règle du siège d'écart est impossible à mettre en place quand les billets sont tous vendus depuis des mois ! On fait comment pour savoir qui a acheté telle ou telle place, qui est en groupe, qui ne l'est pas ?! On va rechercher les gens dans la nature ?! C'est n'importe quoi..." ajoute-t-il.

Les artistes dans "le flou"

La star dénonce aussi le fait que les artistes sont actuellement perdus face à l'organisation de leurs futurs shows et M. Pokora a une solution radicale : "Interdisez les rassemblements dans le cas là et arrêtez de nous laisser dans le flou et de faire des nouvelles annonces qui ne nous aident absolument pas." Et d'ajouter dans une dernière story : "Genre y'a vraiment des gens qui se sont concertés, ont réfléchi et ont fait des réunis etc... pour envoyer une annonce comme ça ? Ils ont concerté/écouté les producteurs de spectacles sur la faisabilité... ?". Reste à savoir s'il va recevoir une nouvelle réponse de la part du président de la République ou de la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot.