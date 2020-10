Soul : sortie au cinéma annulée pour le film de Pixar, direction Disney+

Soul directement sur Disney+

L'épidémie de Covid-19 a fait une nouvelle victime dans le monde du 7ème Art et ce sont les salles de cinéma qui vont faire la tête. Cela vient d'être annoncé par Disney, le film d'animation Soul - petit dernier de chez Pixar, vient de voir sa sortie sur grand écran être définitivement annulée.

Alors que le film était jusque-là attendu en novembre au cinéma, le studio, inquiet de voir Soul être boudé par le public à cause du virus et de certaines restrictions imposées par différents pays, a finalement pris la décision de lui offrir une sortie mondiale directement en SVOD. Ainsi, c'est à partir du 25 décembre prochain qu'il sera disponible gratuitement (à condition d'être abonné, évidemment) sur la plateforme Disney+.

Un choix surprenant ?

Une surprise ? Oui et non. Oui, puisque Disney aurait très bien pu repousser la sortie à 2021 comme d'autres gros films ou réitérer l'expérience fructueuse de Mulan avec une offre en VOD sur Disney+ (film payant au prix de 29,99$ aux USA). Or, malgré le succès de cette opération, le studio a préféré opter pour une solution généreuse (et possiblement coûteuse pour lui) envers le public, à l'instar de ce qu'il avait déjà fait avec Artemis Fowl.

Non, puisque la plateforme concurrente de Netflix a besoin d'attirer encore plus d'abonnés pour espérer être rentable. Aussi, la sortie d'un tel film d'animation en pleine période de Noël sera clairement un gros argument qui pourrait lui être favorable sur le long terme.

Pour rappel, Soul est réalisé par Peter Docter (l'homme déjà derrière Là-haut et Vice Versa) et suit l'étonnante aventure d'un musicien de jazz qui, alors que sa carrière s'apprête enfin à décoller, est victime d'un accident et se retrouve dans le monde des âmes. L'occasion pour lui de découvrir un envers du décor émouvant et de revoir sa définition de la passion.