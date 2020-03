Soul : Pixar ouvre les portes du monde des âmes dans la bande-annonce de son nouveau film

Ce n'est pas un, mais deux films Pixar qui nous seront proposés cette année au cinéma. Tandis que le studio vient tout juste de dévoiler En Avant, c'est le 24 juin prochain (sauf report de dernière minute pour cause de coronavirus) que les réalisateurs Pete Docter et Kemp Powers dévoileront Soul, dont une nouvelle bande-annonce vient d'être mise en ligne sur le net.

Un nouveau film émouvant signé Pixar

Et le moins que l'on puisse dire en découvrant la vidéo, c'est que cette histoire nous obligera à troquer le pop-corn par des mouchoirs durant la séance. Tandis que Joe Garner, un musicien incarné par Jamie Foxx, s'apprêtera enfin à réaliser son rêve, celui-ci se retrouvera victime d'un accident et atterrira... dans le monde des âmes. L'occasion pour lui de s'offrir une réflexion sur la vie et de s'interroger sur les bienfaits de ce qui nous guident.

On ne sait pas encore si Soul aura la même portée émotionnelle qu'un Vice Versa ou même d'un Coco, mais on est déjà sûr d'une chose, on en prendra plein les yeux. Bien loin de l'animation habituelle du studio, ce film s'autorisera quelques libertés artistiques bluffantes avec des séquences incroyablement belles. Oui, Soul devrait évidemment concerner les petits, mais ce sont bien les plus grands qui devraient être les plus touchés.