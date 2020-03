Sans un bruit 2 : le film repoussé, John Krasinski pense déjà à un 3ème volet

C'est d'ici quelques mois que Sans un bruit 2 débarquera au cinéma. Une suite très attendue des fans du premier film, qui aurait pu ne jamais voir le jour. John Krasinski - acteur et réalisateur de cette saga, n'a cessé de le répéter, celle-ci n'avait jamais été envisagée lors du tournage du premier épisode.

Pourtant, ce qui devait donc être initialement un simple thriller horrifique solo pourrait bientôt devenir une véritable franchise. En pleine promo pour son nouveau film, l'ex-star de The Office a en effet confié avoir cette fois-ci déjà quelques idées pour un troisième opus.

John Krasinski prêt pour un troisième film ?

Interrogé à ce sujet par Collider, le comédien a dans un premier temps rappelé : "C'est intéressant, je n'avais sincèrement jamais pensé à un second film pendant que je faisais le premier. Cependant, j'avais déjà des questions pendant la préparation. Les feux que l'on voit à distance dans le premier film, je me disais 'ça pourrait être cool de pouvoir explorer jusqu'à où ils mènent. Qui se trouve de l'autre côté ?' Mais je n'avais jamais envisagé une suite".

Puis, le compagnon d'Emily Blunt a ensuite précisé comment cette expérience l'avait changé pour la préparation de cet autre projet : "Donc quand je m'y suis finalement préparé, j'ai commencé par écrire au sujet de ces feux. Et cette fois-ci, quand mon cerveau commençait à se poser des questions sur ce que ça pourrait signifier plus tard, je commençais à écrire des notes afin d'être déjà prêt pour un troisième film".

Attention, rien ne dit que Sans un bruit 3 verra réellement le jour, même si la fin du deuxième film - que Purebreak a déjà pu voir, ouvre clairement la porte à cette idée. D'autant plus que John Krasinski n'a pas souhaité révéler le moindre indice concernant l'intrigue de ce potentiel nouvel épisode. Plus d'humains ? Plus d'aliens ? Un nouveau point de vue ? A suivre...

Sans un bruit 2 repoussé

Pour l'anecdote, la sortie de Sans un bruit 2 était initialement prévue le 18 mars prochain en France et le 20 mars aux USA. Malheureusement, face à l'épidémie mondiale de coronavirus, John Krasinski et Paramount ont pris la décision de repousser le film à une date ultérieure, encore inconnue. Sur son compte Instagram, le réalisateur a notamment déclaré, "La chose qui fait ma fierté, c'est que beaucoup d'entre vous avez dit que notre film est l'un de ceux que vous souhaitez voir ensemble. Malheureusement, en raison de ce qu'il se passe dans le monde, aujourd'hui n'est clairement pas le meilleur moment pour le faire. (...) Je vais donc attendre avant de dévoiler le film afin que l'on puisse vraiment le voir ensemble."