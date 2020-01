Sans un bruit 2 : la bande-annonce flippante avec Emily Blunt et Cillian Murphy

Connu pour ses talents d'acteurs dans les séries The Office ou encore Jack Ryan, John Krasinski s'est lancé dans la réalisation. Après deux films sortis en 2009 et 2016, son long-métrage Sans un bruit a beaucoup fait parler en salles en 2018. Il y raconte l'histoire d'un monde post-apocalyptique où des créatures sensibles aux sons tuent les humains. Une famille doit tenter de survivre dans le silence. Une chose qui était plus que compliquée puisque la mère, jouée par Emily Blunt, épouse de John Krasinski, était sur le point d'accoucher.

Le monde s'étend

L'action de Sans un bruit 2 reprendra directement après la fin du premier film. La bande-annonce dévoilée ce mercredi 1er janvier, montre des images du premier jour de "l'invasion" avant de revenir à l'action : Evelyn et ses trois enfants vont fuir leur propriété. Mais la seule menace ne viendra pas des créatures qui les pourchassent. Lors de leur périple, ils vont rencontrer deux survivants. L'un d'entre eux est incarné par Cillian Murphy, héros de la série Peaky Blinders. Et on peut dire que l'acteur irlandais est méconnaissable avec sa barbe ! Comme on peut le découvrir dans les images à retrouver dans notre diaporama, son personnage va tenter de dissuader la mère de famille d'aller à la rencontre d'autres êtres humains. Mais pourquoi ?

Sans un bruit 2 sortira le 18 mars prochain au cinéma.