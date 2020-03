En avant : qui remplacent Chris Pratt et Tom Holland pour la VF du Pixar ?

Si les américains ont droit aux voix de Chris Pratt et Tom Holland, aka Star-Lord et Spider-Man, pour Barley et Ian Lightfoot, les deux héros d'En avant, la version française nous gratifie de Pio Marmaï et Thomas Solivérès. Il n'y a pas à dire le duo fonctionne aussi bien à l'écran qu'en coulisses (comme le confirme notre interview Vrai ou Faux à voir en vidéo ci-dessus).

De la magie et de l'émotion

L'histoire : Dans la banlieue d'un univers imaginaire, deux frères elfes se lancent dans une quête extraordinaire pour retrouver le temps d'une journée leur père qu'ils n'ont quasiment jamais connu tout en cherchant les restes de la magie d'antan dans leur monde anesthésié par la technologie.

A l'instar de Là-Haut, Vice Versa, Coco ou encore Toy Story 4, En avant témoigne une fois de plus de la suprématie de Pixar en matière de films d'animation qui touchent à la fois les petits et les grands.

Pio Marmaï et Thomas Solivérès ont pleuré

A la question, vrai ou faux, vous avez déjà pleuré devant un Pixar, les deux acteurs répondent : "Vrai bien sûr. Pas plus tard qu'hier soir avec En avant. On peut aussi citer Là-Haut. Et Coco. Grosse montée de larmes pour ces films."

Quant à Chris Pratt et Tom Holland, pas de rencontre avec les acteurs français." J'aimerais tellement que ce soit vrai." avance Pio Marmaï quand on lui demande s'il a déjà croisé les deux Avengers. "Mais c'est Faux. Coronavirus. Anxiété des individus. Impossible de les faire venir. On ne les a pas vus non. Il y a les poupées de nos personnages qui sont avec nous, le bâton magique de Ian, mais eux malheureusement, on ne les a pas vus."

En avant, actuellement au cinéma.