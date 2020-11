Danse avec les Stars 11 : le tournage décalé à cause du reconfinement

Alors que les tournages des émissions de télévision avaient repris un rythme régulier depuis le déconfinement, tout dans le respect des règles barrières, voilà que l'annonce du reconfinement vient tout chambouler à nouveau. Invité dans L'Invité Média de FranceInfo ce lundi 2 novembre 2020, Ara Apikian, directeur des programmes de TF1, a évoqué le report de certaines émissions, comme la saison 11 de Danse avec les Stars : "Chaque situation est un cas particulier. Toutes n'ont pas les mêmes conditions de tournage (...). Pour Danse avec les stars, si la situation perdure, je pense qu'on ne pourra pas le faire rapidement, il faudra qu'on le décale un petit peu plus tard dans l'année mais on refera une saison". Selon Anthony Colette, le programme devait "revenir entre février et mars 2021 sur TF1".

La saison 11 de Danse avec les Stars reportée à cause du confinement

Une mauvaise nouvelle donc pour les fans, mais aussi pour la production. Alors que les noms de Jazz (JLC Family sur TFX), de Vaimalama Chaves (Miss France 2019), de Claude Dartois ou encore de Jessica Potel, candidats de Koh Lanta, l'île des Héros étaient avancés au casting, il se pourrait bien que celui-ci change d'ici là pour des problèmes d'emploi du temps...

Heureusement, tous les tournages ne sont pas impactés par le reconfinement : Denis Brogniart annonçait que la nouvelle saison de Koh Lanta, actuellement en tournage en Polynésie, continue. "Tournage du prochain #kohlanta en cours en Polynésie française. Sites sublimes avec ici, Bora Bora dans mon dos. #monbureaudujour Pensées et courage pour cette période de confinement qui commence. Ce partage pour vous permettre de garder le moral.", écrivait l'animateur, partageant quelques images. Autre bonne nouvelle : Cyril Lignac se disait "prêt" pour le retour de Tous en cuisine sur M6 !