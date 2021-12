Claude (Koh Lanta, La Légende) gagnant destitué, il réagit : "Je ne suis ni triste, ni déçu"

Alors qu'Ugo a été encensé dans Koh Lanta, La Légende, Claude avait lui aussi de nombreux fans derrière lui. Mais plusieurs internautes n'ont pas apprécié son comportement, le trouvant "mauvais joueur" malgré ses exploits sur les épreuves. Face à ces avis mitigés sur les réseaux, Claude a précisé : "Dans le contexte actuel de doutes, de méfiance, de médias qui se déchaînent sur moi depuis le premier jour, la tournure de cette 4ème aventure ne pouvait avoir d'autre fin. La vérité sur nos actes, vos croyances, je vous laisse vous les faire. Je ne participe pas à une aventure sportive et humaine pour la polémique, la lumière ou faire le buzz".

"Je tiens à féliciter tous les aventuriers de cette saison et plus particulièrement Ugo pour son parcours légendaire ainsi que Laurent pour ça bonne humeur à toutes épreuves. N'oubliez pas, Koh Lanta est un jeu, là dehors il y a la vrai vie, la vivre pleinement, à 100%, et avec passion" a-t-il aussi rappelé.

"Mes victoires personnelles je les ai eues", maintenant "je passe mon flambeau toujours allumé à la jeune génération"

Même si Claude n'est pas gagnant de Koh Lanta, il l'est déjà dans le coeur de nombreux téléspectateurs et téléspectatrices. Et il a souligné avoir déjà gagné dans sa vie perso : "Le Kilimandjaro, mars 2019 ! Une de mes belles victoires sportives tout comme mes 22 victoires en individuel dans Koh Lanta sur 4 saisons". "Mes victoires personnelles je les ai eues : 2 enfants exceptionnels Andréa et Marceau, Virginie la femme que j'aime, un entourage sain" a-t-il ajouté.

"Concernant les challenges j'irai en chercher d'autres !" a-t-il aussi déclaré, "Merci de m'avoir soutenu durant ces nombreuses années dans Koh Lanta je passe mon flambeau toujours allumé à la jeune génération. Je prépare de nouvelles aventures, je vous partage ça prochainement, j'espère que vous aimez les défis sportifs". C'était donc bien le dernier Koh Lanta pour Claude, mais pas sa dernière aventure sportive.