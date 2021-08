Claude (Koh Lanta All Stars) : "J'arrête", "c'était ma dernière saison", il explique pourquoi

Koh Lanta, La Légende sera la dernière pour Claude Dartois : "Je ne reviendrai plus dans Koh Lanta"

Alors que Claude Dartois préparait son retour dans une émission, l'aventurier est au casting du nouveau Koh Lanta All Stars alias Koh Lanta, La Légende. Cette saison anniversaire pour les 20 ans de Koh Lanta sera diffusée à partir du mardi 24 août 2021 sur TF1. Et alors que beaucoup d'internautes ont clashé cette diffusion les mardis soir au lieu des vendredis soirs, Claude a révélé à Télé Loisirs que ce sera sa toute dernière participation à l'émission de survie animée par Denis Brogniart.

"Je vous l'annonce, c'était ma dernière !" a ainsi déclaré Claude. "Ce sont les 20 ans et ma 4ème participation" a-t-il rappelé, lui qui était dans Koh Lanta : Viêtnam, Koh Lanta : La Revanche des Héros et Koh Lanta : L'Île des Héros avant de faire le tournage de Koh Lanta, La Légende. Pourquoi stoppe-t-il ses participations au programme après celle-ci ? "Si j'avais 30 ans encore, mais j'en ai 40... À un moment il faut savoir l'accepter. C'est bon, j'arrête. Plein d'aventuriers arrivent derrière. Ils ont le talent et l'envie et c'est ce qui prime à Koh Lanta" a-t-il expliqué.

Ce que Claude a aussi détaillé à TV Mag Le Figaro : "Peu importait l'issue de cette aventure des légendes en Polynésie, je savais avant de partir que cette édition des 20 ans serait ma dernière. Quoi qu'il arrive, je ne reviendrai plus dans Koh Lanta. Pour les 30 ans, je n'y retournerai pas, j'aurai plus de 50 ans, je laisserai la place aux jeunes !".

Claude voulait faire ce Koh Lanta All Stars pour être face à Teheiura

Même si Koh Lanta All Stars alias Koh Lanta, La Légende sera le dernier Koh Lanta pour Claude, l'aventurier a assuré qu'il voulait vraiment faire cette 4ème participation avant d'arrêter. "Cette saison est assez rapprochée de celle de Koh Lanta : L'Île des héros (diffusée en 2020, ndlr). Donc je me suis demandé si l'envie allait être la même. J'avais forcément envie d'y retourner mais mes proches me disaient que j'avais fait une saison quasi-parfaite, sans pour autant gagner, et que je pouvais difficilement faire mieux. Et ça a été ça ma motivation. Une 4ème participation était faisable" a-t-il indiqué à Télé Loisirs.

Et alors que certains absents ont taclé le casting, Claude était content de retrouver Teheiura. "Et puis je me devais de protéger mon record de 17 victoires sur les épreuves car je me doutais que mon adversaire préféré, Teheiura, allait être de la partie (15 victoires, ndlr). Donc tout ça mis bout à bout m'a donné envie. Et puis les 20 ans, ça donnait aussi envie" a-t-il conclu.