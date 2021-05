Koh Lanta All Stars : le tournage terminé, la prod se confie sur le casting et une 3ème île

Le tournage de Koh Lanta All Stars serait fini, un post de Denis Brogniart semble confirmer

Selon La Dépêche de Tahiti, le tournage de Koh Lanta All Stars, la saison anniversaire des 20 ans, serait terminé. Car si les épisodes de Koh Lanta 2021 alias Koh Lanta, les Armes Secrètes continuent d'être diffusés tous les vendredis soirs sur TF1, la prochaine saison spéciale devait rapidement être tournée pour une diffusion à la rentrée, après l'été. Et les équipes de Koh Lanta auraient réussi à tout boucler !

Le média a en effet révélé que le dernier jour de tournage du prochain Koh Lanta All Stars se serait déroulé ce lundi 17 mai 2021. "Lundi soir se sont en effet tenus la fameuse séance des poteaux et le dernier conseil" a ainsi précisé le site. Un tournage qui s'est passé sur l'île de Taha'a, dans l'archipel des îles sous le vent. Pour rappel, le tournage du Koh Lanta All Stars s'était compliqué à cause d'un cas Covid. Un membre de la production aurait été testé positif au coronavirus, ainsi que certains autres membres de l'équipe de tournage.

Denis Brogniart semble confirmer la fin du tournage de la saison anniversaire, avec son dernier post sur Instagram. En légende d'une photo d'un paysage pris depuis un avion, l'animateur de Koh Lanta a révélé être sur un vol retour : "Souvenir du voyage retour de Polynésie avec le survol de la ville de @vancouver et de la côte ouest canadienne. @airtahitinui".

Un casting différent de celui qui a fuité sur internet ?

Le même média a expliqué que lendemain de la fin de tournage, soit le mardi 18 mai 2021, il y a eu une conférence de presse avec l'animateur Denis Brogniart, la directrice d'Adventure Lines Production Alexia Laroche-Joubert et le producteur de Koh Lanta Julien Magne. Le présentateur et la prod de Koh Lanta (qui a avoué utiliser des doublures d'aventuriers pour certains plans) ont ainsi parlé de cette saison anniversaire des 20 ans.

Et ils sont notamment revenus sur le casting du Koh Lanta All Stars qui avait fuité sur les réseaux. Denis Brogniart a confirmé qu'il y aurait des anciens aventuriers de Koh Lanta "qui ne sont pas forcément des vainqueurs". Mais Alexia Laroche-Joubert a précisé que la liste du casting qui circule ne serait pas la bonne. "On a même ri en voyant certains noms" a-t-elle même déclaré.

Julien Magne a précisé que "pour la première fois aussi, les candidats auront des choix à faire qui vont bouleverser ce qu'ils connaissent". "Les candidats ont été bluffés par ce qui s'est passé. C'était dur, difficile" a ajouté Denis Brogniart.

Une 3ème île annoncée

Julien Magne a donné d'autres infos supplémentaires sur ce Koh Lanta All Stars, avec une nouveauté qui devrait tout changer. "On a créé une troisième île" a-t-il dévoilé, "Qui va y aller ? Que va-t-il s'y passer ? Quelles seront les conséquences ? On ne vous en dira pas plus". De quoi présager encore de nombreux rebondissements dans l'aventure à venir.

Reste à savoir si cette 3ème île sera synonyme d'une 3ème équipe, comme dans Koh Lanta : Cambodge et Koh Lanta : La guerre des chefs. A moins qu'il s'agisse du retour d'une île des bannis, comme dans Koh Lanta Malaisie ? Ou alors, la prod a imaginé encore une autre alternative ? Suspense...