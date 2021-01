Koh Lanta All Stars : d'anciens candidats blacklistés ? La production répond

Vous regrettez de voir toujours les mêmes anciens candidats de Koh Lanta participer à une édition All Stars ? Vous aimeriez voir d'autres têtes réapparaître dans le jeu ? C'est possible, mais compliqué. Au micro de TVMag, Adventure Line Production - la société qui produit l'émission de TF1, a confirmé que sa liste de participants était limitée. La raison ? Certains sont tout simplement "blacklistés" et ne peuvent donc pas espérer revenir un jour sur un île.

Des candidats "blacklistés" pour Koh Lanta ?

Parmi eux, on y retrouve notamment Wafa El Mejjad, Dylan Thiry, Benoît Assadi, Jesta Hillmann ou encore Anthony Amar. Leur point commun ? Ils ont tous intégré le casting d'une télé-réalité depuis leur première participation à Koh Lanta. Or, ce simple détail en apparence est véritablement éliminatoire aux yeux de la production. Un choix frustrant pour les candidats concernés, mais nullement caché.

Ainsi, là où Anthony Amar a récemment poussé un coup de gueule sur Twitter en regrettant cette situation, "Les héros ont tous eu leur chance minimum 2 à 3 fois, c'est bon là", Adventure Line Production a rappelé que cette règle était connue de tous dès le début, "Il n'y a aucun conflit avec les aventuriers qui ont fait de la téléréalité. Comme nous l'avons déjà expliqué, les aventuriers qui participent à des émissions de téléréalité "pure" y participent en toute connaissance de cause. Cela relève de leur choix. ALP a toujours été très claire sur sa position à ce sujet".

Une décision assumée qui n'est pas secrète

Autrement dit, il est idiot de se plaindre aujourd'hui quand les conditions étaient déjà claires hier. Par ailleurs, afin de consoler les candidats concernés, la société a tenu à préciser que cette censure "n'est aucunement un jugement de valeur". Après tout, "ALP produit elle-même de la téléréalité comme '10 Couples parfaits'."

Néanmoins, aux côtés de la chaîne, il a été convenu qu'il était préférable d'éviter d'inviter des candidats habitués aux moments explosifs devant une caméra, "Il s'agit d'une décision, conjointe avec TF1, qui se base uniquement sur la perception de l'aura des aventuriers. Même dans le cadre d'un anniversaire important, cette position ne changera pas". Il est vrai que les téléspectateurs de Koh Lanta ne sont pas les mêmes que ceux des Anges ou des Marseillais. Aussi, voir des candidats se clasher pour un rien à tout bout de champ risquerait de déstabiliser plus d'un fan de l'émission de Denis Brogniart.

Manger du riz sur une île ou trouver l'amour sur W9, il faut choisir.