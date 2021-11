Koh Lanta, La Légende : voilà comment la prod et les aventuriers ont appris la triche de Teheiura

Teheiura a triché dans Koh Lanta, La Légende : voilà comment la prod a appris la tricherie

Après les rumeurs de tricherie de Teheiura qui enflammaient les réseaux, la triche a bien été confirmée. Dans l'épisode de Koh Lanta, La Légende diffusé ce mardi 9 novembre 2021 sur TF1, Teheiura a avoué avoir triché en ayant mangé de la nourriture apportée en cachette par des locaux. Et l'aventurier a payé le prix fort pour ça, il a été exclu. Mais comment la prod a appris l'affaire ?

20 minutes a détaillé : "Selon nos informations, certains aventuriers se sont ouvertement plaints de son refus de partager ses denrées avec eux. ALP nous explique également que les perches des ingénieurs du son 'qui captent des sons lointains' ont surpris 'des conversations cachées' entre candidats sur le camp réunifié. La production a alors mené son enquête sur ces 'bruissements' – selon le terme qu'elle emploie – auprès des participants mais aussi de la population locale passant à proximité du tournage. Elle en a conclu qu'il y avait eu 'au moins une livraison de nourriture sur le camp, en pleine nuit'".

Une version qui est la même que celle du Parisien. "Tout a commencé par 'un bruissement', 'un mot' capté par la perche d'un preneur de son : 'papaye', prononcé entre deux candidats suspicieux" a écrit le média, "L'équipe de journalistes présente imagine d'abord qu'il se trame une stratégie autour d'un collier d'immunité. Avant d'avoir un sérieux doute en réécoutant le son. Panique à bord". C'est donc grâce aux ingénieurs du son sur le camp que la tricherie a été découverte et que la prod, mais aussi Denis Brogniart, ont été mis au courant.

Les aventuriers ont appris la tricherie de Teheiura avant le conseil des destins liés

Les équipes du jeu de survie ont appris la triche avant le conseil des destins liés, et avant même le conseil où Clémence Castel a été éliminée de Koh Lanta, La Légende. Le Parisien a en effet précisé qu'avant "l'élimination de Clémence au conseil (diffusée il y a deux semaines), tous les candidats sont interrogés un par un. 'On nous a demandés si on avait triché et ce qu'on savait', glisse un participant. Puis Julien Magne a rassemblé tout le monde sur le camp, caméras allumées. 'Il les a engueulés en leur expliquant que ce n'était pas digne d'aventuriers comme eux', rapporte un cadre d'ALP. C'est à ce moment-là que la production récupère les papayes que Teheiura avait dénichées un soir de conseil pour les cacher dans des paniers sur le toit de son campement en attendant qu'elles mûrissent".

Donc plusieurs jours avant la révélation de tricherie de Teheiura, les aventuriers ont été mis au courant d'une affaire de tricherie. Mais Laurent Maistret a précisé à Télé Loisirs qu'ils ont vraiment su ce qui s'était passé seulement 2-3 jours avant le conseil des destins liés. "On a appris ce qu'il s'est passé avec Teheiura 2 ou 3 jours avant qu'il ne parte au conseil lors de l'épisode des destins liés. La production est venue nous voir sur le camp, et on nous a parlé d'une 'papaye'. On nous a pris individuellement pour savoir ce que l'on savait à propos de cette papaye. On nous a expliqué que Teheiura avait reçu de la nourriture et qu'il allait 'y avoir une enquête'" a expliqué Laurent.

C'est donc d'abord la production, puis les aventuriers, qui ont été mis au courant. Enfin pas totalement. Car Teheiura a confirmé avoir partagé la nourriture avec d'autres aventuriers, ces derniers étaient donc au courant avant. Tehe refuse de balancer les noms et veut rester seul responsable de cette histoire. Mais plusieurs rumeurs sur Twitter disent que Claude, Sam et Laurent seraient les autres "légendes" à avoir profité de cette triche.