Koh Lanta, La Légende : Alix trahit Clémence, date malaisant pour Sam et Teheiura... Récap en tweets

Un "date" pour Sam et Teheiura

Et le moment le plus gênant de la soirée est attribué à... Sam et Teheiura. Depuis le début de l'aventure, Sam clame haut et fort son amour pour Teheiura et ça commence même un peu à l'énerver comme il l'a confié en interview. Les "fans" du duo ont quand même eu droit à une séquence un peu malaisante mais mignonne : vainqueur de l'épreuve de confort, Teheiura a décidé de partager la récompense avec Sam, son adversaire pour le duel final. Au programme ? Un bon repas, un cocktail, un appel à leurs proches... et le best-of de leurs meilleurs moments sur l'île. #génance