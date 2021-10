Koh Lanta, La Légende : Laurent balance, "Il aurait fallu oser sortir les grosses têtes"

Qui remportera Koh Lanta, La Légende ? Pour l'instant, il va falloir attendre pour le savoir mais de nombreux candidats phares sont encore en lice comme Claude Dartois, Clémence Castel ou bien Teheiura. Suite à son élimination, Namadia s'est lâché au sujet de Claude, laissant entendre qu'il avait été protégé par les autres à cause de son statut de favori. "Clémence s'est fait sortir deux fois par Claude. Mais encore une fois, on peut pas taper sur Claude. Pourquoi ? C'est la question que je me pose. Est-ce que les gens ont peur que tous les gens derrière, les followers et compagnie, s'insurgent" a-t-il expliqué dans un live sur Instagram.

Laurent Maistret regrette que certains candidats aient été protégés

Un sentiment visiblement partagé par Laurent Maistret. Le gagnant de Danse avec les Stars qui est lui aussi toujours dans le jeu a avoué que certains candidats avaient peut-être été protégés à cause de leur popularité sur le web. Alors que TVMag lui demandait s'il avait ressenti l'influence des réseaux sociaux sur les alliances sur le camp, Laurent Maistret a avoué que oui, il avait bien vu qu'il y avait une incidence. "Il y a beaucoup d'impact quand on fait sortir des grosses têtes dans Koh Lanta. On risque les menaces, les insultes... Certains candidats l'ont pris en compte." confie Laurent. Une chose qu'il trouve dommage. "Je regrette que beaucoup se cachent ainsi, il aurait fallu parfois oser sortir les grosses têtes" avoue-t-il.

"Je n'aurais eu aucun mal à voter Claude"

De son côté, Laurent assure qu'il n'aurait eu aucun mal à se débarrasser de certains candidats populaires, y compris Claude. "S'il avait tenté une stratégie contre moi, je n'aurais eu aucun mal à voter Claude. C'est un jeu, et il faut accepter l'élimination." déclare le candidat. Il ne l'a pourtant pas fait puisque Claude est son allié dans l'aventure. La semaine dernière, c'est Coumba qui avait assuré avoir voulu éliminer Claude... avant de changer d'avis.