Coumba (Koh Lanta, La Légende) assume avoir voulu éliminer Claude et s'explique

Et les filles ont bien failli la suivre dans cette voie. Coumba explique qu'avant le conseil, elle a réuni le groupe pour évoquer le nom du futur éliminé... et que certaines voulaient vraiment voter contre Claude. "Je les ai dissuadées mais elles avaient tellement pris ma stratégie à coeur quand j'avais dit 'On sort Claude' (...) Les filles disaient qu'on allait le sortir. Je me suis trouvée dans mon propre piège." explique Coumba qui ajoute : "Si j'avais dit Claude ce jour-là, c'était lui qui sortait".

Elle explique pourquoi elle a changé d'avis

Finalement, Coumba a changé d'avis et a réussi à persuader les autres de ne pas voter contre Claude. Mais pourquoi ce changement ? "Claude, on en a besoin sur les épreuves, c'est le leader, c'est lui qui nous mène sur les épreuves. (...) Le lendemain, j'ai changé d'avis, je n'avais plus envie. Le lendemain, je me suis dit 'Non, on ne peut pas sortir Claude maintenant', même si c'est moi qui l'ai proposé" se souvient la candidate. Avec le recul, Coumba a d'ailleurs conscience que l'alliance des filles n'était pas une très bonne idée : "Si c'était à refaire, plus jamais, c'était de la m*rde" lâche-t-elle dans le live. Personne ne la contredira sur ce point.