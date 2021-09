Koh Lanta, La Légende : Coumba "exécrable et pas correcte", elle s'excuse envers Candice

La trahison de Coumba fait polémique

Après avoir longtemps prôné le "girl power" sur l'île de Koh Lanta, la légende - l'édition All Stars de l'émission de TF1, Coumba se retrouve aujourd'hui au centre d'une polémique. En cause ? A la suite de l'échec de sa stratégie pour éliminer Claude, c'est Candice qui en a payé les pots cassés. Et bien évidemment, Coumba n'a rien fait pour éclaircir les choses et a préféré la jouer tête basse afin de sauver sa propre place dans l'aventure.

Un comportement aussi puéril qu'égoïste, à l'opposé total des fameuses valeurs soutenues par la candidate, qui a rapidement provoqué la colère de Candice, aux portes de l'élimination par sa faute (elle est actuellement sur l'île des bannis), mais également des téléspectateurs, écoeurés d'une telle situation.

Coumba s'excuse pour son comportement

Aussi, consciente d'être responsable de l'une des pires trahisons du jeu, Coumba a tenté de s'excuser sur Instagram. Ce jeudi 30 septembre 2021, l'aventurière a dans un premier temps assuré que le cas de Candice était "[son] plus grand regret sur cette aventure", avant de préciser, "J'ai tellement honte de moi. Tu m'as fait confiance et je t'ai trahie. Tu comptais sur moi et je n'ai pas été à la hauteur."

Puis, afin de légitimer son comportement, Coumba a sorti la carte la plus clichée possible, à savoir celle du "c'est pas ma faute, c'est l'émission qui...". En effet, même si elle a assuré regretter son attitude sur l'île, "Cela fait 4 mois que nous sommes rentrés de l'aventure et il n'y pas eu un jour où je n'ai pas regretté mon comportement vis à vis de toi", elle n'a pas hésité à se dédouaner un maximum, "Cette aventure rend folle, fait perdre la lucidité et j'ai pas réfléchi".

Pas sûr que ce soit avec ça que le public lui pardonnera. Néanmoins, Coumba a tenu à le promettre, elle ne s'arrêtera pas là. Visiblement hantée par son comportement qu'elle juge "exécrable et pas correct", elle a donc confessé, "Je ne pourrais jamais rattraper ce que j'ai fait mais je ferai tout pour me faire pardonner et me racheter même si cela doit durer toute ma vie...".