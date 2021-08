Karima (Koh Lanta, La Légende) et Coumba jugées "hypocrites" et taclées par une ancienne candidate

Tiffany (La bataille des couples 3) clashe Karima et Coumba qui sont dans Koh Lanta, La Légende

Cette saison anniversaire de Koh Lanta All Stars 2021, pour les 20 ans de l'émission animée par Denis Brogniart, va de surprises en rebondissements. Et alors que les trahisons et les jalousies sont nombreuses dans Koh Lanta, La Légende sur TF1, il y a 2 aventurières en particulier qui ont été taclées. Qui ça ? Karima qui était au casting de Koh Lanta Thaïlande et Coumba qui était dans Koh Lanta : Pacifique, Koh Lanta : Le Choc des Héros et Koh Lanta : La Revanche des Héros. Par qui ont-elles été clashées ? Par une ancienne candidate de Koh Lanta, Tiffany qui est désormais dans La bataille des couples 3 sur TFX avec son petit ami Raphaël Pépin.

"Je ne comprends pas le vote de Coumba et Karima !!" a déclaré Tiffany dans sa story Instagram. Celle qui a participé à Koh Lanta : Fidji, Koh Lanta : le combat des héros, Les Anges 11, Les Anges 12 et Les Vacances des Anges 4 a ajouté : "Ça parle de compétitivité et ça vote contre Clémence !! Je croyais qu'elles voulaient affronter les meilleures ? Et après, ça vient faire la morale à Alix et Clémentine !".