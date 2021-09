Christelle (Koh Lanta, La Légende) en alliance secrète avec Claude ? Elle répond aux accusations

Alors que les filles s'étaient promis d'aller jusqu'au bout ensemble, leur alliance a explosé au moment de l'"élimination" de Clémentine dans Koh Lanta, La Légende. Elle a aussi volé en éclat chez les jaunes lorsque certaines candidates ont inscrit le nom de Clémence Castel sur les bulletins au moment du conseil. La double gagnante de Koh Lanta s'est donc retrouvée avec le plus de voix contre elle. Heureusement, elle a joué son collier d'immunité, lui permettant ainsi de se sauver et de mettre en danger Sam et Candice, qui avaient une voix chacun contre eux.

"Elle était en alliance avec Claude"

Les membres des Lanta Naï sont donc repartis voter et c'est finalement Candice qu'ils ont décidé d'éliminer. Ils ne le savent pas encore, mais l'aventurière est partie rejoindre Clémentine et Ugo sur l'île des bannis quelques heures après le départ définitif de Maxime. Même si Candice est heureuse d'avoir cette seconde chance, elle regrette toujours le vote de Christelle.

D'ailleurs, elle la soupçonne d'avoir mis en place une alliance secrète avec Claude avant le départ pour Koh Lanta, La Légende : "Elle était en alliance avec Claude, peut-être même avant de partir pour la Polynésie française. Elle le connaît bien et lorsqu'ils se sont retrouvés dans la même équipe, ils ont confirmé leur pacte. J'estime que lorsqu'on accepte de s'engager avec le groupe des filles, on s'y tient. J'étais encore plus déçue par Christelle que par Coumba parce que c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup. Et je l'aime toujours beaucoup", confie Candice à TV Mag.

Christelle répond aux accusations de Candice

Christelle n'a pas tardé à répondre aux accusations de l'ex-candidate de Koh Lanta, l'île au trésor : "Ma Candice, évidemment, j'ai eu mal au coeur de faire ce vote... et tu sais pourquoi... Même si ce n'est qu'un jeu... les stratégies font toujours mal... de part et d'autre. Ma Candice, cela n'a pas été un plaisir, tu le sais, mais mon avenir dans le jeu dépendait de mon positionnement à ce stade du jeu. Et en aucun cas, je n'ai lié d'alliance avant le jeu avec Claude, ni avec quiconque. C'est interdit par le règlement de Koh Lanta que je respecte", a-t-elle posté sur Instagram. De son côté, Claude est accusé de mener un double jeu par Maxime. Quelle histoire !