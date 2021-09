Maxime (Koh Lanta, La Légende) règle ses comptes avec Claude : "La mauvaise fois, ça me gêne"

Depuis la reconstitution des équipes de Koh Lanta, La Légende, Claude Dartois et Coumba sont aussi complices qu'avant et très liés dans les stratégies. L'aventurière a pourtant fait un pacte avec les filles : elle a même balancé être prête à éliminer Claude pour protéger leur alliance. Sauf que lors de la révélation de cette stratégie, Coumba a assuré que jamais elle ne voterait contre son pote. En tout cas, ce n'est pas son nom qu'elle a inscrit sur le bulletin lors du dernier conseil : c'est celui de Candice.

"Claude joue un double jeu"

L'alliance des filles est désormais rompue dans les deux équipes. Maxime a lui aussi été trahi par Coumba et Claude, pas fan de Teheiura au départ. Il ne pensait pas être en danger au moment du conseil sauf qu'une stratégie secrète s'est mise en place contre lui quelques heures avant. L'ex-candidat de Koh Lanta, la guerre des chefs s'est donc retrouvé avec une majorité de bulletins avec son nom écrit dessus. Au final, il a eu le droit à une seconde chance sur l'île des bannis... avant d'être éliminé définitivement quelques jours après.

Depuis le tournage, Maxime a toujours quelques rancoeurs contre Claude, qui a refusé de faire Danse avec les stars 2021 : "Il joue un double jeu avec une alliance chez les hommes et une alliance chez les femmes avec ses alliées. C'est compliqué à justifier au conseil, je le comprends. Mais les fausses phrases, ça me gêne un peu. Il dit que je ne fais rien sur le camp et ce n'est pas vrai, les images prouvent que je suis actif", confie-t-il en interview avec Purepeople.

"Ça fait mal à entendre surtout que c'est faux"

Maxime reproche surtout à Claude sa "mauvaise foi" dans Koh Lanta, La Légende : "Les actes que Claude me reprochent c'est de ne pas avoir étanchéifier la cabane au-dessus de sa tête et de ne pas avoir ouvert une coco. Entre temps, je rapporte des coeurs de palmiers, je pêche alors que je ne peux pas aller dans l'eau, j'apprends aux femmes à tresser les matelas pour que toute l'équipe puisse dormir un peu plus confortablement et soit opérationnelle sur les épreuves... La mauvaise foi sur le coup, ça me gêne. Je comprends qu'il ne puisse pas révéler toutes ses cartes et notamment son alliance, mais ça fait mal à entendre surtout que c'est faux."