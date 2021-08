Claude (Koh Lanta - La Légende) explique pourquoi il a refusé Danse avec les stars 2021

Claude absent de DALS : l'aventurier de Koh Lanta, La Légende s'explique

Les fans de Koh Lanta connaissent bien Claude Dartois, qui a participé à Koh Lanta : Viêtnam, Koh Lanta : La Revanche des Héros et Koh Lanta : L'Île des Héros sur TF1. L'aventurier sera aussi au casting du Koh Lanta All Stars 2021 pour les 20 ans de l'émission animée par Denis Brogniart, alias Koh Lanta, La Légende (saison qui sera diffusée tous les mardis soirs au lieu des vendredis soirs, à partir du 24 août 2021 sur TF1). Mais Claude devait aussi être dans Danse avec les stars 2021 d'après les rumeurs. Sauf qu'au final, il sera absent de cette saison de DALS.

Eh oui, alors que le casting de Danse avec les stars 2021 compte de plus en plus de noms confirmés, celui de Claude Dartois n'y est toujours pas. Et il n'y sera pas du tout, l'aventurier de Koh Lanta sera absent de cette saison 11, qui sera toujours animée par Camille Combal mais aura un nouveau jury. Claude aurait en effet préféré renoncer, il aurait refusé d'intégrer DALS.

Pourquoi ? "Je ne suis pas à la recherche d'exposition par rapport à une émission" a expliqué Claude à Ciné Télé Revue, ce 19 août 2021. L'autre raison de son refus de faire Danse avec les stars 2021, c'est que ce n'était pas "le bon timing". Mais "je ne dis pas qu'un jour, je n'y réfléchirai pas à nouveau" a-t-il précisé, ne fermant donc pas les portes pour une autre saison.

Danse avec les stars 2021 : Claude avait affiché son soutien à Moussa, qui est lui au casting

Déjà, en juin 2021, Claude avait confié à Purepeople qu'il que faire Danse avec les stars, "ça demande un investissement pendant deux ou trois mois avec de nombreuses heures d'entraînement. C'est lourd à porter et à faire. En toute sincérité, je ne suis pas le plus grand des danseurs".

En revanche, un autre aventurier phare de Koh Lanta a été officialisé au casting de Danse avec les stars 2021 : Moussa Niangane. Celui qui était dans Koh Lanta : Bocas del Toro, Koh Lanta : La Revanche des Héros et Koh Lanta : L'Île des Héros avait été félicité par Claude sur Instagram. "Allez mon frère pirate je suis avec toi, fais fondre le parquet de Danse avec les stars" avait-il déclaré en guise de soutien.