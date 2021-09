Claude (Koh Lanta, La Légende) pas fan de Teheiura avant de le connaître : "j'avais un a priori"

Claude avait des a priori sur Teheiura

Aventuriers emblématiques de Koh Lanta, Claude et Teheiura - actuellement au casting de l'édition All Stars intitulée La légende, partagent une belle amitié et ont un respect commun inébranlable. Pourtant, comme l'a confié le double finaliste (Viêtnam, La Revanche des Héros) lors d'un live organisé sur son compte Instagram, cette relation aurait pu être différente.

En cause ? Avant de le découvrir lors de l'émission La Revanche des Héros, Claude n'avait pas une très bonne image de Teheiura, "En 2012, quand j'y suis retourné, j'avais suivi juste avant la saison 2011 de Teheiura (Raja Ampat), et à l'écran, Teheiura, voilà..." Il l'a confessé, il avait tout simplement le sentiment que l'idole de Sam en faisait parfois trop, "J'aimais bien, mais, Manavai, le doudou [de sa fille qu'il avait fait tomber dans l'eau durant l'épreuve des poteaux, ndlr], ça m'avait un peu... Je m'étais dit que c'était un peu trop quoi. J'étais arrivé avec un a priori".

L'aventurier victime du montage

Or, c'est en le rencontrant sur l'île, alors plein de préjugés, que Claude a finalement compris son erreur et est tombé sous le charme de son nouveau pote, "Et c'est vrai que quand on apprend à le connaître, tu vois que la personne est adorable." Un compliment qui devrait faire le bonheur du tahitien, et une révélation très intéressante.

Alors même que les aventuriers vivent l'expérience Koh Lanta de l'intérieur, Claude n'a pas caché qu'ils sont pourtant les premiers à tomber dans le panneau du montage, "Des fois, le condensé de l'image, ceci, cela, font que tu peux avoir une image plus ou moins erronée. (...) Une fois que l'aventure est terminée et clôturée, tout le monde redevient les gens adorables qu'ils sont".