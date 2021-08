Koh Lanta, La Légende : le salaire des candidats dévoilés et ça va vous surprendre

Les aventuriers de Koh Lanta sont payés par TF1

A chaque édition de Koh Lanta c'est la même chose : un seul aventurier peut espérer repartir avec le chèque des 100 000€. Or, on a pu le constater de nombreuses fois par le passé, cette victoire n'est pas nécessairement liée au mérite avec un parcours exceptionnel du gagnant en question. Une situation frustrante capable de refroidir les ardeurs des potentiels participants ? Pas vraiment.

Afin de continuellement convaincre de nouveaux aventuriers de partir vivre sur une plage où les risques de se prendre la tête avec des personnes de mauvaise foi, se faire bouffer par les moustiques et se retrouver victime de problèmes gastriques sont 100 fois plus élevés qu'en France, la production a un argument imparable : l'argent.

Quel salaire pour les candidats ?

Oui, à l'instar d'autres programmes télé, la simple participation à Koh Lanta permet aux candidats de repartir avec un peu d'argent de poche. Sur RMC, interrogée par Estelle Denis sur les salaires des aventuriers, Alexia Laroche-Joubert (productrice) a confessé qu'ils touchaient "le SMIC", avec environ "une centaine d'euros par jour". On comprend désormais mieux pourquoi certains candidats passent leur temps à retenter leur chance !

D'autant plus que Alexia Laroche-Joubert l'a aussitôt précisé, "Le minimum, c'est le SMIC". Ensuite, ça peut monter nettement plus haut, "En gros, c'est une répartition. (...) Ça dépend si vous sortez au premier conseil ou allez jusqu'en finale. Ça dépend du nombre de jours de participation". Et ce n'est pas tout, sur ce salaire s'ajoutent également (au moins) deux bonus très intéressants : la clause de confidentialité qui interdit aux candidats de révéler quoi que ce soit avant la diffusion de l'émission ET les droits à l'image qui permettent à TF1 de recycler certaines séquences un peu partout, même après des éliminations.

Mais alors, combien ça fait au total ? Malheureusement, la productrice est restée particulièrement évasive à ce sujet. Néanmoins, Society révélait l'an passé que le salaire moyen serait de 7 000€ pour l'émission, là où Dylan - ex-candidat, assurait en 2018 que le salaire pouvait aller de 7 000€ à 10 000€. Rien de bien précis, mais une fourchette assez intéressante.

Allez hop, il n'y a plus qu'à s'inscrire à la nouvelle édition !