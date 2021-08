Koh Lanta - La Légende : trahisons, jalousie, manque de respect... guerre entre les femmes à venir

TF1 a confirmé la nouvelle, Koh Lanta - La Légende, l'édition All Stars 2021 de son émission culte, sera diffusée le mardi soir à partir du 24 août 2021. De quoi craindre de mauvaises audiences et une future annulation du programme ? Rassurez-vous, cela ne risque pas d'arriver.

Pas de respect entre les femmes sur l'île

Selon Jade (gagnante de Koh-Lanta : Palawan en 2007), les tensions n'auraient jamais été aussi présentes sur l'île qu'avec cette version portée par d'anciens aventuriers emblématiques. "Je pense que nous allons donner une image peu glorieuse de la femme, a-t-elle ainsi soufflé auprès de Gala. Nous étions pleines d'ambitions avant de partir, on voulait se soutenir face aux hommes et en fait, l'affect a pris le dessus."

Il faudra malheureusement attendre la diffusion pour découvrir ce qu'il s'est réellement passé durant le tournage, mais la candidate a déjà révélé garder un "goût amer" de cette édition spéciale, "Nous n'avons pas réussi à tirer notre épingle du jeu, nous avons eu dans nos rangs des brebis galeuses qui n'ont pas respecté la parole donnée. Dans mon groupe, c'est parti en vrille dès le départ. Il a suffi qu'une fille parle à un garçon pendant dix secondes pour que notre pacte s'envole en fumée".

Une révélation surprenante, mais approuvée par Coumba (vue notamment dans Koh-Lanta : Pacifique en 2005), qui a de son côté assuré que les participantes avaient effectivement été incapables de respecter la moindre stratégie entre elles. "Un homme respecte la parole donnée, une fille est plus influençable lors des votes, a déploré celle qui comptait déjà 3 participations. Pour ce All Stars, nous n'avons pas été solidaires. Aucune cohésion féminine : Il y avait beaucoup de jalousies, de compétition, on se regardait les nichons et je pense que cela part d'un manque de confiance."

Des aventuriers au mauvais comportement

Des trahisons, de la jalousie, des tensions... Les ingrédients parfaits pour nous offrir du grand spectacle à l'écran. Toutefois, si les téléspectateurs devraient donc s'amuser devant l'émission, celle-ci semble en avoir dégoûté certaines. C'est notamment le cas de Clémence Castel (gagnante de Koh-Lanta : Pacifique en 2005) et Jade.

En cause ? Un manque de respect flagrant entre les candidats, allant au-delà de la simple compétition, "Dans cette édition, les jeunes nous surnommaient Clémence et moi 'les candidates vintage, les aventurières Ehpad'". Rien de bien méchant en apparence, mais une situation difficile à avaler au regard des comportements de ces moqueurs, "Nous, au moins, on sait ce que représente la parole donnée. On a d'autres valeurs. Dans mes précédentes saisons, cette guerre des filles et des générations n'existait pas".

Les parieurs peuvent donc se frotter les mains, la probabilité de voir un homme remporter cette édition n'a jamais été aussi forte avant même le début de la diffusion !