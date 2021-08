Koh Lanta, La Légende diffusée le mardi : "je leur avais dit non" avoue la productrice

Changement de jour de diffusion pour Koh Lanta

La rentrée approche et c'est donc l'occasion de s'acheter un nouvel agenda. Ça tombe bien, il y a déjà une date à cocher absolument : celle du 24 août 2021. La raison ? C'est ce jour-là que TF1 débutera la diffusion de Koh Lanta, La Légende, la nouvelle édition All Stars 2021 de son émission emblématique. Toutefois, comme vous pourrez le découvrir en réservant votre soirée, il ne s'agira pas d'un vendredi.

A la surprise générale, TF1 a en effet décidé de programmer cette nouvelle saison de Koh Lanta - au totem très spécial, le mardi soir ! Un changement étonnant qui a déçu les téléspectateurs qui chérissent leur tradition de débuter le week end avec ce jeu d'aventure, qui a également déconcerté Alexia Laroche-Joubert. Invitée d'Europe 1 ce lundi 9 août, la productrice a révélé, "TF1 m'en avait parlé l'année dernière et je ne vous cache pas que je leur avais dit non".

Un choix important pour l'émission

Mais alors, si l'idée de voir Koh Lanta changer de jour de diffusion ne lui plaisait pas à l'époque, pourquoi a-t-elle été validée cette année ? Selon Alexia Laroche-Joubert, c'est tout simplement parce que l'émission à venir portée par d'anciens candidats aura un caractère exceptionnel, "S'il y avait une émission qui pouvait affronter un changement de case après 20 ans sur la case du vendredi, c'était justement cette série anniversaire. TF1 connaît assez la puissance de la marque Koh-Lanta et son univers pour exceptionnellement changer les habitudes".

Une décision qui comporte évidemment son lot d'incertitudes, "c'est toujours un risque de perturber les habitudes des téléspectateurs", mais qui pourrait se transformer en pari gagnant. En 2009, Le retour des héros - une précédente édition All Stars, avait également été diffusée le mardi soir et affolé les records d'audiences du jeu. Aussi, en cas de nouveau succès en 2021, Koh Lanta pourrait s'attirer un nouveau public, ce qui pourrait ensuite permettre son renouvellement pour de nombreuses saisons inédites diffusées le vendredi soir, "Il y a plus de monde le mardi soir, notamment des jeunes. Et il y a également plus d'assiduité et de gens qui reviennent épisode après épisode".

Pour l'anecdote, c'est Game of Talents - une nouvelle émission de divertissement animée par Jarry, qui prendra la case du vendredi à la rentrée. Un sacré changement.