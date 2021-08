Koh Lanta, La Légende : Denis Brogniart dévoile le totem qui a une particularité

Le totem de Koh Lanta, La Légende, a donc tous les noms des gagnants de Koh Lanta gravés dessus. Voilà la liste des saisons et les noms des gagnant(e)s : Les Aventuriers de Koh Lanta (Gilles), Koh Lanta : Nicoya (Amel), Koh Lanta : Bocas del Toro (Delphine et Isabelle), Koh Lanta : Panama (Philippe), Koh Lanta : Pacifique (Clémence), Koh Lanta : Vanuatu (François-David), Koh Lanta : Palawan (Kévin et Jade), Koh Lanta : Caramoan (Christelle), Koh Lanta : Palau (Christina), Koh Lanta : Viêtnam (Philippe), Koh Lanta : Raja Ampat (Gérard), Koh Lanta : Malaisie (Ugo), Koh Lanta : Johor (Marc), Koh Lanta : Thaïlande (Wendy), Koh Lanta : L'Île au trésor (Benoît), Koh Lanta : Cambodge (Frédéric), Koh Lanta : Fidji (André), Koh Lanta : La Guerre des chefs (Maud), Koh Lanta : Les 4 Terres (Alexandra) et Koh Lanta : Les Armes secrètes (Maxine).

Sans oublier les éditions spéciales : Koh Lanta : Le Retour des héros (Romuald), Koh Lanta : Le Choc des héros (Grégoire), Koh Lanta : La Revanche des héros (Bertrand), Koh Lanta : La Nouvelle Édition (Laurent), Koh Lanta : Le Combat des héros (Clémence) et Koh Lanta : L'Île des héros (Naoil).

"Ce succès, c'est le vôtre"

Denis Brogniart a tenu à remercier l'ensemble des aventuriers et des aventurières qui ont participé à Koh Lanta depuis le début. "Comment ne pas parler des 400 aventuriers qui ont vécu Koh Lanta depuis 20 ans. Toute ma gratitude devant votre courage, votre engagement et votre capacité à vous transcender. Ce succès, c'est le vôtre" a-t-il déclaré, avant de remercier aussi les fans de Koh Lanta : "Reconnaissance éternelle pour vous téléspectateurs pour votre fidélité jamais démentie. Koh Lanta a bouleversé ma vie, j'aime viscéralement cette aventure et je suis tellement fier et heureux de présenter cette épopée depuis 19 ans et d'avoir fait la voix off la 1ère année. Putain que c'est bon de vous dire ça ! Je vous embrasse et longue vie à Koh Lanta".

Denis Brogniart remercie toutes les équipes d'ALP et TF1 : "Merci du fond du coeur"

"Je sais que c'est vous tous qui m'avez fait confiance alors que je n'avais que peu d'expérience devant la caméra. Tellement reconnaissant. Que de chemin parcouru avec des équipes exceptionnelles" a aussi souligné Denis Brogniart, qui a aussi remercié les équipes de la prod et la chaîne de l'émission culte.

"Merci du fond du coeur aux cameramen, ingénieurs du son, constructeurs de jeux, assistants réalisateurs, journalistes, monteurs, régisseurs, directeurs et assistants de production, directeur photo, médecins, infirmiers, assistants candidats, photographes... pardon à ceux que j'oublie. Vos compétences et votre amour du programme nous permettent de soulever des montagnes" a-t-il assuré.

Et il a également cité plusieurs noms qu'il a tenu à remercier : Denis Mermet, Hubert Auriol (le 1er animateur), Etienne Mougeotte, Xavier Couture, Guillaume de Verges, Franck Firmin Guion, Christian Le Bozec, Matt Mather, Alexia Laroche Joubert, Julien Magne, Corinne Vaillant, Francis Coté, Michel Hassan, Yann Le Gac, Fabrice Bailly, Rémi Faure, Manu Turc, "@stephy.clemente chez @alp_fr, et tous ceux autour de @maycarcabal @tomapawlo @romufer @juliette_te2la et @luciebardon à @tf1", "mes fidèles collaboratrices devenues des complices et des amies au fil des années @kikapaci et @cindythudor".