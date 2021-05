Denis Brogniart (Koh Lanta 2021) s'énerve : "Ne parlez ni de tricherie, ni de trucage"

Koh Lanta 2021 : Denis Brogniart répond aux accusations de tricherie et trucage

L'épisode de Koh Lanta 2021 alias Koh Lanta, les Armes Secrètes, diffusé ce vendredi 7 mai 2021 sur TF1 a encore fait beaucoup réagir les internautes. Vincent et Laetitia, qui ont vu leurs destins liés, ont été éliminés malgré leur collier d'immunité. Comment ? Parce que Lucie a trouvé une Arme Secrète, le bracelet noir, qui lui a permis d'annuler le collier d'immunité pour le donner à Maxine et Thomas. Du coup, beaucoup de fans de Koh Lanta se sont demandés si le jeu était truqué et scénarisé, si des Armes Secrètes ont été "données". Alors que la production avait récemment démenti les rumeurs de tricherie (et évoqué des doublures des aventuriers pour certains plans), c'est au tour de Denis Brogniart d'avoir répondu aux soupçons de tricherie et de trucage.

Lors d'un live Instagram ce samedi 8 mai 2021, l'animateur de Koh Lanta 2021 a tenu à mettre les choses au clair. "Vous pouvez avoir votre avis et tant mieux, et je comprends que certains n'ont pas apprécié le bracelet noir, cette Arme Secrète. C'était la plus dure, la plus difficile" a expliqué Denis Brogniart, qui avait déjà confié détester la triche dans une interview pour PRBK. "Vous me connaissez depuis une vingtaine d'années, je suis en train de tourner le Koh Lanta des 20 ans", le prochain Koh Lanta All Stars dont le casting a fait parler sur les réseaux, alors "à un moment donné, s'il vous plaît, ne parlez ni de tricherie, ni de trucage".