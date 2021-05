Koh Lanta 2021 : la prod avoue utiliser des doublures d'aventuriers

Les doublures doivent "refaire exactement" ce que font les aventuriers de Koh Lanta

Alors qu'un nouvel épisode de Koh Lanta 2021, alias Koh Lanta, les Armes Secrètes est diffusé ce vendredi 7 mai 2021 sur TF1, découvrez-en un peu plus sur les coulisses de Koh Lanta. Alors que Denis Brogniart avait révélé ce qu'il faisait entre les épreuves sur le tournage et que la production de Koh Lanta a démenti les rumeurs de triche sur les Armes Secrètes, la prod avait cependant avoué utiliser des doublures pour les aventuriers. Des doublures de candidats qui servent pour certains plans de l'émission.

Julien Magne, le producteur de Koh Lanta, avait en effet indiqué à puremedias.com : "Durant les épreuves, il y a des drones qui décollent, mais ce plan est centré sur l'action des concurrents. Il ne prend donc pas dans son champ les autres cameramen". Et pour des plans aériens plus larges, qui sont tournés après les épreuves, des doublures doivent rejouer les scènes des aventuriers. "Nous avons la position des aventuriers et ce qu'ils font et nous demandons à des doublures - qui sont également les testeurs donc de même gabarit que les aventuriers - de refaire exactement ce que fait l'aventurier qu'il représente" avait-il dévoilé.

"Tout est fait pour que les aventuriers voient le moins de techniciens possible"

Alexia Laroche-Joubert, présidente d'Adventure Line Productions et directrice de la production de Koh Lanta, s'était elle aussi confiée au même site sur les coulisses du jeu d'aventures. "Durant le tournage, tout est mis en place pour que les aventuriers oublient le côté 'émission de TV' et vivent une aventure la plus authentique possible" avait-elle expliqué, "Pour les téléspectateurs, c'est pareil. Il faut qu'ils gardent le mythe du Robinson pour s'identifier aux aventuriers".

Du coup, "tout est fait pour que les aventuriers voient le moins de techniciens possible et leur interaction ne se fait qu'avec Denis Brogniart ou les journalistes présents sur les camps". "Il y a des aventuriers et un arbitre dans Koh Lanta" avait-elle déclaré, faisant référence à Denis Brogniart, seul arbitre de l'aventure, "Et toutes les autres personnes présentes sur le tournage sont là uniquement pour rendre possible leur aventure et la raconter, dans l'ombre, en se faisant les plus discrets possibles".