Koh Lanta 2020 : Denis Brogniart fait une révélation sur les coulisses de l'émission et du casting

Denis Brogniart fait une révélation sur la prod

Alors qu'Aubin a été éliminé de Koh Lanta la semaine dernière sur TF1, Denis Brogniart a fait une révélation sur les coulisses de l'émission. L'animateur de Koh Lanta 2020 alias Koh Lanta, les 4 terres a dévoilé que la prod laissaient des indices aux aventuriers sur les couleurs des équipes qu'ils étaient amener à intégrer. Interrogé par Télé Star, le présentateur : "L'idée ? Suggérer, pour leur sélection de vêtements, des couleurs proches de celle de leur future équipe. Ils ne se sont doutés de rien".

Les 24 candidats de Koh Lanta, les 4 terres n'auraient donc rien deviné de leurs équipes, même s'ils ont eu des coups de téléphone de la production. "Les aventuriers ont une liste d'effets personnels à prendre dans leur sac à dos. Il y a plusieurs échanges téléphoniques à ce sujet" a ajouté Denis Brogniart.

"Les 4 tribus ont été composées de manière équitable et équilibrée"

Et comment la production de Koh Lanta, les 4 terres s'est-elle décidée pour créer les 4 équipes selon les régions de France (Nord, Sud, Est et Ouest) ? "Dès les sélections et après résultats des test positifs, les 4 tribus ont été composées de manière équitable et équilibrée" a expliqué Denis Brogniart, "C'est crucial dans Koh Lanta car une partie du jeu repose sur les performances des tribus dans les épreuves. Il était important qu'elles aient les mêmes chances au départ".