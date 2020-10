Aubin (Koh Lanta 2020, les 4 terres) éliminé et réconcilié avec Mathieu : "Tout va très bien"

La semaine dernière dans Koh Lanta 2020, les quatre équipes de départ ont fusionné pour n'en former plus que deux : les jaunes avec Alix en capitaine et les rouges, menés par le regretté Bertrand-Kamal. Après avoir remporté l'épreuve d'immunité la semaine dernière (Adrien avait été éliminé à l'issu du conseil), les jaunes se sont cette fois retrouvés en danger. Et sans grande surprise, c'est Aubin qui a quitté l'aventure malgré le soutien d'Alix, critiquée sur le web la semaine dernière.

"Je ne peux m'en prendre qu'à moi"

Une élimination qui n'a pas vraiment surpris Aubin. Après avoir été à l'origine du départ de Mathieu, le candidat de Koh Lanta 2020, les 4 terres sentait bien qu'il n'était pas en sécurité. S'il assume son geste et comprend la décision de son équipe, il explique tout de même avoir été un peu surpris par certains votes. "La seule raison pour laquelle je sors, c'est que je n'ai pas bien passé mes billes. Je ne peux m'en prendre qu'à moi." a-t-il confié à Télé Loisirs. Et d'ajouter auprès de nos confrères de Purepeople : "Je ne me sentais pas spécialement en sécurité mais il y a des votes qui m'ont un peu surpris." Des votes comme ceux de Loïc ou de Laurent, précise-t-il à TéléStar.

Il s'est réconcilié avec Mathieu

Une chose est sûre : il n'est désormais plus en froid avec Mathieu. Lors de son élimination, ce dernier avait accusé Aubin d'être "jaloux" de lui, d'où son choix de le désigner pour quitter l'aventure. Suite à cela, Aubin révèle avoir eu des explications avec Mathieu qui ont permis d'apaiser les tensions. "Il faut savoir que j'en ai discuté avec lui directement, aujourd'hui tout va très bien entre Mathieu et moi. Il n'y a pas spécialement de souci, je tiens à le préciser." a-t-il expliqué à Purepeople, confiant qu'il avait été honnête dans le jeu. "Je ne suis pas jaloux du tout ! Si le fait qu'il soit plus fort que moi me dérangeait, je ne lui aurais pas proposé de faire alliance. Et puis, je n'ai pas à être jaloux. Je suis parti à Koh-Lanta en connaissant ma condition physique, mes valeurs. Je suis très bien dans ma vie."