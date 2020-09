Alix (Koh Lanta 2020) harcelée pour ses poils sous les bras : elle répond, Denis Brogniart réagit

Ce n'est un secret pour personne, l'épilation et le rasage ne sont pas autorisés dans Koh Lanta ! Eh oui, les candidats ne peuvent pas emmener de rasoir ou de bandes de cire dans leur sac à dos. Résultat ? La nature reprend ses droits. Et alors que les téléspectateurs devraient être habitués à apercevoir des poils dans l'émission de TF1, certains se montrent toujours aussi étonnés et ne se gênent pas pour jouer les conseillers esthétique en mode "pensez à l'épilation définitive".

"La vie, la vraie, les poils"

Quelques aventurières le font avant de partir, mais pas toutes. Alix a d'ailleurs eu le droit à quelques remarques pour ses poils sous les bras lors d'une épreuve dans l'épisode de Koh Lanta 2020, les 4 terres du 25 septembre 2020 : "C'est fou c'est Alix qu'a le plus de poils sous les bras comparé aux 2 gars", "Ils auraient pu dire à Alix que l'épreuve allait afficher ses aisselles mdr... la pauvre pdt 1h elle a montré ses poils à la France", "Le nombre de tweets sur les poils d'alix... vous avez quel âge ???", a-t-on pu lire sur Twitter. Eh oui, les poils repoussent...

Des remarques auxquelles Alix, qui s'est violemment clashé avec Carole, a répondu de manière assez cash : "Apparemment en 2020, même lorsque que tu pars faire une aventure en mode survie... la pilosité féminine reste un tabou. (...) La vie, la vraie, les poils." Voilà qui a le mérite d'être clair !