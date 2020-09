Koh Lanta, les 4 terres : Mathieu s'explique après le gros clash dans l'équipe du Sud

L'épisode 2 de Koh Lanta, les 4 terres n'a pas été de tout repos pour les aventuriers, mais aussi pour les téléspectateurs qui ont eu pas mal de choses à suivre entre l'abandon médical de François, le retour de Marie-France, l'élimination de Carole ou encore le gros coup de sang de la doyenne contre l'équipe du Sud. Les internautes l'ont même comparé aux clashs qu'on peut voir dans Les Marseillais.

"J'ai décidé de faire l'entremetteur"

Il faut dire que Carole nous a offert un moment culte avec le "tu veux que je me foute à poil ?" balancé à Alix. En tout cas, le ton est rapidement monté entre les deux candidates alors que les autres de la team bleue sont restés très discrets sur le côté : "J'ai une intensité émotionnelle forte, je peux exploser tout en étant très posé. J'ai décidé d'apaiser les tensions à ce moment là. Je ne voulais pas que ce clash fasse un effet domino et crée d'autres tensions au sein du groupe. Plutôt que nourrir l'engueulade et la tension, j'ai décidé de faire l'entremetteur pour apaiser les tensions", a expliqué Mathieu à Télé Loisirs.

Le candidat de Koh Lanta 2020 se sentait surtout coupable d'être à l'origine de la colère de Carole : "On était tellement vrais, transparents entre nous que je bouillonnais. Je savais à la seconde où on a perdu l'épreuve d'immunité que j'allais voter contre Carole. J'étais incapable de rester une journée complète sans lui dire. C'était affreux. J'aurais eu l'impression d'avoir été hypocrite avec elle. Alors, j'ai craqué. Normalement ça ne se fait pas trop de dévoiler ses intentions de votes avant le conseil mais je ne sais pas ce qui m'a pris, je lui ai dit. Ça a été le point de rupture de cette famille des Bleus... Ça a commencé à partir dans tous les sens."