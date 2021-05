Vincent (Koh Lanta 2021) éliminé et en colère contre Thomas et Lucie ? "Les gens oublient vite"

Vous avez envie d'arrêter de regarder Koh Lanta - Les armes secrètes suite à la diffusion de l'épisode de ce vendredi 7 mai 2021 ? On vous comprend. Alors que Laetitia et Vincent - dont le destin sur l'île était lié, semblaient en sécurité à l'approche du conseil grâce à un collier d'immunité, Lucie a finalement sortie une carte Joker de sa manche pour leur voler cette protection afin de l'offrir à Maxine. Résultat, le duo a été éliminé de la façon la plus injuste possible.

Vincent prend son élimination avec du recul

Cependant, là où les téléspectateurs sont désormais frustrés par ce scénario et menacent de boycotter l'émission de TF1, Vincent - candidat mémorable de cette saison, assure ne pas être en colère. Si l'aventurier a bien évidemment admis à Télé-Loisirs, "Je suis déçu de sortir à ce moment-là", il a surtout précisé, "mais je me sens fier aussi. Je n'ai aucun regret sur mon aventure. J'ai joué à fond".

Et pour cause, là où Koh Lanta est pour certains l'aventure d'une vie qui nécessite tous les coups bas possibles pour remporter le titre, Vincent avait une autre philosophie en intégrant le jeu, "Je suis arrivé dans l'aventure en me disant que ce n'était qu'un jeu. Que j'avais plus de chances de perdre que de gagner, mais que j'allais tout donner pour arriver aux poteaux. Je me suis battu jusqu'au bout pour défendre ma place".

L'aventurier déçu par Thomas

De fait, contrairement à ce que l'on aurait pu penser, le candidat n'en veut pas du tout à Lucie pour son acte lors du conseil. Au contraire, il l'a confessé, "C'était bien joué de la part de Lucie. Elle a sorti son bracelet au bon moment. Ça lui offre potentiellement la possibilité d'avancer plus loin dans le jeu". Par contre, même si Vincent est plutôt bon joueur, cela ne l'empêche pas de garder quelques rancunes, notamment vis-à-vis de Thomas.

Ainsi, après avoir rappelé, "Je pense que Thomas en voulait après nous, et notamment après moi. Il avait annoncé clairement qu'il voulait voter contre moi. Ça a incité tout le monde a voté contre moi", Vincent n'a pas manqué de souligner sa déception face à ce comportement, alors même qu'il avait été le premier à le sauver lors des Ambassadeurs, "Les gens oublient vite visiblement".

En cas d'accession à la finale, Thomas peut déjà s'attendre à ne pas recevoir le vote de Vincent.