Frédéric (Koh Lanta 2021) trahi par Laure et Maxine : "Je n'ai pas mis de stratégie Hommes-Femmes"

Après le retour de Magali, suite à l'abandon médical de Gabin, dans Koh Lanta 2021, Maxine et Laure ont promis de se venger des garçons rouges et elles ont tenu leur parole. Pour preuve, elles ont réussi à éliminer les deux grosses têtes de leur équipe, Hervé et Frédéric, victime de l'épreuve des ambassadeurs, au moment de la réunification. Maxine et Laure ont notamment pu compter sur les jaunes pour augmenter leurs votes contre Hervé au conseil. Frédéric et son pote gardent donc un goût amer de leur départ.

"Maxine et Laure nous ont toujours suivi"

Surtout que le doyen de Koh Lanta 2021 continue d'affirmer qu'il n'y a jamais eu de stratégie machiste mise en place : "Pour ma part je n'ai pas mis de stratégie Hommes-Femmes. On votait à l'affinité et Maxine et Laure nous ont toujours suivi. Elles ont toujours été avec nous dans les négociations pour savoir qui devait sortir ou pas. En fait c'était les quatre garçons ET Maxine et Laure. Elles ont toujours voté contre des filles et non pas contre nous, alors qu'elle pouvait le faire. Mais elles ne s'entendaient pas avec les autres... Quand on voit les votes, ce n'est clairement pas une stratégie Hommes-Femmes", explique-t-il à Télé Loisirs.

"Je ne décolère pas"

Frédéric se sent donc fortement trahi par Laure et Maxine : "Je ne l'ai pas vu venir ! On m'a dit que j'avais changé alors que c'est faux. J'ai toujours été prévenant, je suis toujours en retrait, je parle quand il faut et jamais pour ne rien dire, j'aide quand il faut... Donc je me suis senti trahi quand on m'a dit que j'avais changé alors que non. Simplement je pense que je leur faisais peur pour la suite de l'aventure qui est plus individuelle (...) Je ne décolère pas."