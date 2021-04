Aurélien (Koh Lanta 2021) éliminé malgré le talisman et Gabin forcé d'abandonner : ils réagissent

Koh Lanta 2021 : "M'éliminer à ce moment-là, c'est une hérésie" balance Aurélien

Après avoir été marquée par la violente chute d'Elodie, l'émission Koh Lanta 2021 (Koh Lanta, les Armes Secrètes) a été marquée par deux rebondissements ce vendredi 9 avril 2021 sur TF1. Aurélien a été éliminé malgré son arme secrète (un talisman) et Gabin a été sorti sur blessure, forcé d'abandonner l'aventure pour raison médicale. Les fans du jeu de survie animé par Denis Brogniart n'en sont pas revenus.

Aurélien, chef des jaunes (équipe où deux aventuriers, Thomas et Myriam, sont en couple), a ainsi été victime de la stratégie de Shanice. Très déçu et énervé de son élimination, celui qui faisait partie des aventuriers de Koh Lanta 2021 a expliqué à Télé Star : "Je me suis dit 'Me virer à ce moment-là alors qu'on est en équipe, qu'on a besoin de manger, de gagner les épreuves, qu'elles soient physiques, statiques, on a besoin d'un élément comme moi. Je suis pourvoyeur de nourriture comme il n'y en a pas d'autre'. De mon point de vue, m'éliminer à ce moment-là, c'est une hérésie. Mais une fois de plus, c'est là où je pêche, c'est que je l'analyse selon mon propre avis. Alors qu'en fait, ça a été de se dire 'C'est peut-être l'occasion d'éliminer un élément un peu fort parce que la réunification approche'".

Et pourtant, Aurélien avait une arme secrète, un talisman. Mais l'aventurier ne s'en est pas servi, ne croyant pas être éliminé de Koh Lanta 2021. Il a en effet avoué à Télé Loisirs : "Ça m'a traversé l'esprit, mais je ne pensais pas que Shanice parviendrait à rassembler autant de monde derrière elle. Si j'avais joué le talisman à ce moment-là, ça changeait complètement la suite des événements. C'est le vote de Thomas qui m'a le plus surpris".

Koh Lanta 2021 : Gabin quitte le jeu pour abandon médical, il se confie sur sa blessure

Gabin aussi à dû quitter Koh Lanta 2021. L'aventurier des rouges a été forcé de partir suite à une blessure, un abandon médical qui a là aussi été un rebondissement. Il avait été blessé dès le début de l'émission présentée par Denis Brogniart, comme il l'a confié à LCI : "C'est arrivé lors du tout premier épisode, à la toute la première épreuve. En tombant dans l'eau, j'ai l'arrière du genou qui claque. J'avais une douleur, mais comme je n'ai pas l'habitude de rechigner, j'ai continué malgré tout. Après, avec le temps, je commence à vivre avec. Jusqu'à la dernière épreuve à laquelle j'ai participé, en araignée avec la corde. Je ne sais pas exactement comment j'ai fait, mais la douleur s'est réveillée en retapant sur le genou. Le médecin m'a diagnostiqué une fissure du ligament poplité".

Depuis qu'il est rentré en France, Gabin va mieux. "J'ai pu enlever mon attèle et commencer à remarcher au bout de deux semaines. Plus un gros mois pour me remettre au sport" a-t-il précisé. Son départ a permis à Magali, la dernière éliminée, de revenir dans l'aventure.