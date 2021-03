Koh Lanta 2021 : Thomas et Myriam en couple ? Il aurait quitté sa copine pour l'aventurière

Un couple né dans Koh Lanta 2021

Vous pensiez que Mariés au premier regard, L'Amour est dans le pré ou encore Les Princes et Princesses de l'Amour étaient les meilleures émissions télé pour y rencontrer son âme soeur ? Vous vous trompiez. D'après les informations de Closer, il existerait en réalité un autre programme très spécial pour ça : Koh Lanta.

Oui, vous avez bien lu, alors que l'émission animée par Denis Brogniart ne semble clairement pas idéale pour y trouver l'amour, que ce soit à cause des conditions sanitaires compliquées, de la tension permanente ou encore des éliminations récurrentes, celle-ci serait pourtant à l'origine d'un nouveau couple, après ceux de Benoît et Jesta ou encore Candice et Jérémy issus de Koh Lanta - l'île au trésor.

Des rapprochements progressifs

Ainsi, le magazine people l'a révélé, Thomas et Myriam - deux candidats de l'édition Les Armes Secrètes, actuellement diffusée chaque semaine sur TF1, auraient profité de leur collaboration dans l'équipe Jaune pour se rapprocher et tomber sous le charme l'un de l'autre. Alors attention, ne vous attendez pas à découvrir des bisous cachés sur l'île dans les épisodes à venir.

Closer l'a précisé, "c'est une fois rentrés en métropole que les deux tourtereaux ont officialisé leur relation". Il faut dire que Thomas était déjà en couple à l'époque, et il lui fallait donc mettre fin à son histoire avant de pouvoir se projeter avec la professeure d'anglais. Après tout, si on ne peut rien faire contre un coup de foudre, les bonnes manières existent tout de même. Malgré tout, leur complicité devrait exploser progressivement dans l'émission et sauter aux yeux de tous. Une raison supplémentaire de ne pas manquer les prochains épisodes !