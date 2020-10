Jesta (Mamans et célèbres) enceinte : elle dévoile le sexe de son deuxième enfant avec Benoît

En 2021, Benoît, Jesta et Juliannn ne seront plus 3, mais 4 ! Eh oui, l'ex-candidate de Koh Lanta, présente dans Mamans et célèbres sur TFX, donnera naissance à son deuxième enfant, mais en attendant le jour J, elle a dévoilé le sexe de son bébé en compagnie de son mari et de leurs proches. Alors, est-ce un petit garçon ou une petite fille ?