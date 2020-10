Lola (Koh Lanta 2020) : règles, toilettes... elle balance comment ça se passe niveau hygiène

Contrairement à Hadja, la dernière éliminée, Aubin, Adrien, Diane ou encore Sébastien, Lola et Angélique sont toujours dans la compétition dans Koh Lanta 2020, les 4 terres. Les deux candidates ne font pourtant pas l'unanimité auprès des aventuriers et des téléspectateurs : elles sont d'ailleurs jugées inactives sur le camp. Par contre, Lola est pas mal active sur Instagram avec Joaquina : les aventurières se sont notamment confiées sur l'hygiène sur le camp lors d'un live.

Comment ça se passe quand les candidates de Koh Lanta ont leurs règles ?

Elles ont en partie révélé que pour aller aux toilettes, les candidats filent "dans la forêt" et utilisent les moyens du bord (les feuilles, les branches...) pour s'essuyer. Et niveau règles, ça se passe comment pour les filles ? "Ils nous fournissent des tampons heureusement", a expliqué Joaquina avant que Lola ajoute : "Il faut déjà les avoir donc ça veut dire qu'il faut rester longtemps dans l'aventure. Mais on a tout à disposition. Comme on n'a pas de papier toilettes, qu'on a rien, c'est quand même un peu dégueu."

L'ancienne membre de l'équipe du Nord dans Koh Lanta 2020 a aussi révélé que les candidats peuvent continuer à suivre leurs traitements médicaux durant l'aventure : "Pour ma part, je prenais la pilule. J'avais aussi le droit de mettre mes gouttières la nuit. Niveau hygiène, c'était horrible ne de pas pouvoir laver mon appareil dentaire."

"On pense à un gros steak et pas à une paire de fesses"

Brice s'est lui aussi confié sur l'hygiène dans l'émission de TF1 et a notamment répondu à une question que les internautes se posent régulièrement : les aventuriers ont-ils de la libido sur l'île ? "C'est impossible ! On est tellement fatigués, on pense juste à survivre et à rester le plus longtemps possible dans le jeu. On pense à un gros steak et pas à une paire de fesses. Le kiki est resté dans l'avion avant d'arriver sur l'île", a-t-il confié sur Instagram.

Celui qui a fait un malaise dans Koh Lanta, les 4 terres a aussi confirmé que les candidats n'ont le droit à rien mis à part des tampons pour les filles : "Pour ma part l'hygiène c'était : rinçage dans l'eau de mer après mes besoins, et petite branche pour se frotter un peu les dents." Et pour aller aux toilettes ? "Pour moi, c'était forêt, je vous assure que quand tu es accroupi à 17000 kilomètres de chez toi entre deux palmiers pour faire tes besoins, tu te sens bien seul." On veut bien le croire !